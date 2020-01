Alto escalão: Novo comando na Renault

O italiano Luca de Meo assume o comando da Renault a partir de julho. Clotilde Delbos continuará a desempenhar suas funções como CEO interina da montadora até a entrada em vigor do mandato do novo executivo.

Oi. Rodrigo Modesto de Abreu substitui Eurico de Jesus Teles Neto na presidência da operadora.

Unipar. Maurício Parolin Russomanno foi eleito para a ocupar a presidência da Unipar Carbocloro após renúncia de Anibal do Vale.

Weg. Juliano Saldanha Vargas passa de diretor de Logística e Operações a diretor superintendente da Zest (África do Sul). Elder Jurandir Stringari assumirá a posição de diretor Internacional Corporativo.

TIM. A operadora tem nova liderança em sua área de vendas: Silmara Máximo.

CCR. Marcio Yassuhiro Iha é o diretor de Planejamento, Controle e Riscos Corporativos, em substituição de Paulo Yukio Fukuzaki.

Zurich. Lucía Aparicio Sarraceno é a nova líder da área de Canais Digitais e Atendimento ao Cliente da Zurich no Brasil.

Previ. Marcelo Wagner é o novo diretor de Investimentos do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.

Zenvia. Lilian Lima foi contratada como diretora de Tecnologia na Zenvia.

Tenda. A construtora tem nova diretora de RH: Cristina Caresia Marques.

Ironhack. A escola tem Alexandre Tibechrani como diretor geral.

Xdex. Paulo Junqueira reforça a equipe da plataforma para compra e venda de criptomoedas.

Vela. Wagner Higashi chega como diretor de Produção e Qualidade.

P&B. A P&B Compliance acaba de agregar o advogado Bruno Galvão Ferola ao seu quadro de sócios.

GFT. Marco Santos, antes presidente da GFT para Brasil e Costa Rica, passa a ser o responsável também pelo México e a integrar o board global da companhia.

Wavy. Marcia Asano chega como diretora de Operações.

Semantix. Silvio Mota é o novo diretor de Vendas, Canais & Alianças, Brasil & Latam.

DialMyApp. A DialMyApp Technology and Digital anuncia a contratação de Adriano Medici, como diretor de Crescimento e Inovação.

FTI. Thyago Mathias foi contratado como diretor Sênior e Adriana Prado como Diretora no segmento de Comunicação Estratégica.

Jovem Pan. Claudine Bayma é a nova diretora de Marketing.

IASP. Marcelo Tadeu Cometti foi nomeado Presidente da Comissão de Estudos Permanentes sobre Microempresas e Startups do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).

ABRAPP. Rodrigo Sisnandes Pereira foi eleito para compor a diretoria executiva da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Abimed. Walban Damasceno assume a presidência da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde.

