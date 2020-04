Alto Escalão: novo presidente na CVC

Leonel Andrade é o novo presidente da CVC, ele que traz no currículo Smiles, Credicard e Losango. O cargo estava com Luiz Fernando Fogaça.

Raízen Energia. Após renúncia de Luis Henrique Guimarães ao cargo de diretor presidente da companhia, foi escolhido Ricardo Dell Aquila Mussa, antes diretor executivo.

IBM. Mauro Segura deixou o posto de diretor de marketing por decisão pessoal. Seu sucessor será nomeado em breve.

Nissan. Antes nos EUA, onde era diretor de comerciais leves, Tiago Castro volta ao Brasil como diretor sênior de Marketing e Vendas.

BB Seguridade. Erik da Costa Breyer será o novo diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações, vindo do BB onde era diretor de Mercado de Capitais e Infraestrutura.

Thyssenkrupp Elevadores. Antes diretor de operações (COO), Paulo Manfroi torna-se CEO para a América Latina, após aposentadoria de Alceu Paz de Albuquerque.

Movile. Patrick Hruby é novo CEO do Grupo Movile no lugar de Fabricio Bloisi, cofundador, que passa a presidente do conselho enquanto mantém a posição de CEO do iFood.

Alfresco. Ex-country manager da Symantec, Márcio Lebrão está como diretor regional para América Latina.

Vivara. No lugar de Josemir da Silva, assume interinamente a diretoria financeira o diretor de Relações com Investidores Otavio Chacon do Amaral Lyra.

Ouro Verde. Manuel Silva, ex-CEO da Fleet (Grupo Volkswagen), foi contratado como diretor executivo Comercial.

Ouro Fino Saúde Animal. Com a saída de Jardel Massari, o novo diretor presidente é Kleber Cesar Silveira Gomes.

Hospital Sírio-Libanês. Karen Ramirez (ex-Philip Morris) ingressa como diretora de Pessoas e Cultura Organizacional.

Sanofi Genzyme. Para diretora médica de Doenças Raras e Neurologia chega Daniela Carlini (ex-AstraZeneca).

Ogasec. Foi nomeado CEO Rodrigo Fragola, que estava no Conselho de Administração e substitui Markswell Coelho.

Zoop. Patricia Esteves entra como VP de marketing, vinda da Fox Sports.

Sidi. O instituto de tecnologia de Campinas tem um novo superintendente: John Yi, que sucede Antônio Seol.

* luana.pavani@estadao.com