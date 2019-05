Alto Escalão: Novozymes tem novo presidente para a América Latina

Gilberto Maia, ex-VP da Bayer, assume o comando regional da Novozymes para a América Latina.

Gilberto Maia, novo presidente da Novozymes para a América Latina. Foto: Rodrigo Félix

CPFL Energia: Para a recém criada diretoria de Governança Corporativa foi apontado Valter Matta.

Embratur. Paulo Senise (exTurisRio) assume a presidência.

OLX. Chega para a área de RH Sergio Povoa, como Chief Human Resources Officer, vindo da Neoway.

Brasilseg. Marcelo Mendes Palhano, superintendente de varejo do Banco do Brasil no Paraná, será diretor comercial, e o gerente executivo na diretoria de crédito, José Cardoso Pereira, assume como diretor de riscos.

Light. A presidência do conselho de administração está com David Zylbersztajn.

Via Varejo. O diretor de finanças Felipe Coragem Negrão vai acumular RI após renúncia de Luis Felipe Silva Bresaola.

Sandoz. Marcelo Belapolsky veio do México para ser country head Brasil.

Merck. Luiz André Magno (ex-Janssen) está na direção médica.

Decolar. O novo gerente de Sourcing Receptivo Brasil é Rodrigo Vaz, vindo da CVC.

Bionexo. O comercial está sob comando de Alexandre Wyllie (ex-Sage, Serasa Experian e UOL), novo Chief Commercial Officer.

BBI. O primeiro brasileiro como diretor geral do Bertelsmann Brazil Investments (BBI) é Daulins Emílio.

CDPQ. O fundo canadense contratou Eduardo E. Farhat (ex- InfraVestor Capital) como vice-presidente de infraestrutura para a América Latina.

Technos. Joaquim Pedro Andrés Ribeiro volta à presidência, sucedendo a Thiago Frias Picolo Peres.

Avalara. Alessandra Almeida (ex-TMF Group e SAP) chega para o posto de diretora-geral do Brasil e da América Latina.

Wärtsilä. Foi promovido a presidente Brasil Jorge Alcaide, que era diretor de Energy Business.

Basf. O negócio de Materiais de Performance para América do Sul tem como diretor Jefferson Schiavon, e Daniel Schönfelder volta para a Alemanha.

Tivit. Para a área de Digital Business foi contratado Wander Cunha (ex-Indra Minsait).

Tupy. Para diretor de compras corporativo foi indicado Erodes Berbetz, vindo da Mercedes-Benz.

Positive Technologies. Ex-presidente da Hansen Technologies na América Latina, Giovani Henrique entra como CEO Latam.

LTM. Raphael Mello é o novo CEO após Emerson Moreira assumir a holding Vertem.

CenturyLink. Rodrigo de Oliveira (ex-Diveo e Matrix) ingressa como diretor de negócios Data Center, Cloud e Segurança.

BBM Logística. Ex-Ambev e Raízen, Ewerton Caburon ingressa como diretor executivo de contratos dedicados.

Logicalis. Alexandre Murakami retorna, agora como diretor de segurança.

Grupo ZAP. Para VP de Incorporadoras foi contratado Newman Brito. Bruno Carvalho e Caio Bento entram como diretores de Planejamento e Operações e Comercial.

Puratos. O marketing está sob o comando de Victor Campos (ex-Whirpool e Bacardi).

Amparo Saúde. André Cassias é o novo diretor médico da startup.

INTI. Vinda da IBM, Laís Aquino assume a tecnologia (CTO) da plataforma de ingressos.

