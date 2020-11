Alto Escalão: Ometto à frente do conselho da Rumo

Para presidente do conselho de administração da Rumo foi eleito o até então vice Rubens Ometto no lugar de Marcos Lutz, que segue como membro. O vice é Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães.

Gerdau. Michele Robert (ex-GE Power e Stericycle) assume a presidência da Gerdau Summit.

Brasilprev. Ângela Beatriz de Assis foi promovida a presidente, no lugar de Marcio Hamilton, atual presidente da BB Seguridade.

Banco do Brasil. Antes diretor presidente da BB DTVM, Carlos André será empossado vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, sucedendo a Carlos Hamilton.

Banco PAN. Luiz Krempel, ex-Nubank, está como superintendente de Open Banking.

Anac. Foi efetivado como diretor-geral da agência Juliano Alcântara Noman.

Luz. A sócia Suelen Salgo passa a CEO no lugar do Edivar Queiroz, que fica no conselho.

GFT. Foi contratado Alberto Rosati (ex-Tata Consultancy) como diretor de negócios exponenciais.

HempMeds. De diretor de marketing, Matheus Patelli foi promovido a diretor-geral da operação brasileira.

Alfa. Luis Otávio Leal (ex-Banco ABC Brasil) é o novo economista chefe do conglomerado financeiro.

Condor. O novo gerente de canais digitais é Breno Bentim, vindo da Limppano.

Alcon. O novo diretor da área Cirúrgica e gerente-geral no Brasil é Fábio Almeida (ex-Amil).

Mars Petcare. Anuncia a chegada de Sheila Guebara (ex-Elanco) para diretora de Assuntos Corporativos na divisão de Pet Nutrition.

Zurich. Foi contratado a diretor de Personal Lines Rafael Ramalho (ex-SulAmérica), no lugar de Peter Rebrin, que se dedica ao AFP Futuro da Bolívia.

Ouro Verde. Foi promovido de gerente a diretor de suprimentos Lucas Barboza.

Bayer. Phillip Glaser, antes head de especialidades, torna-se head de Cardiologia e quem lhe substitui é Tiago Dias.

C&C. Sérgio Bandeira (ex-Todimo, Telhanorte, Castorama) entra como diretor comercial.

Intera. Juliano Tebinka, ex-MadeiraMadeira, ingressa como CTO.

Hotmart Company. Contratou Ademir Xavier (ex-Itaú BBA e JPMorgan) como CFO.

DialMyApp. Ex-Vivo, Adrian Galeti é o novo gerente sênior de operações.

Vortigo Digital. Ingressa como diretor comercial Marcelo Monteiro, ex-RetailApp.

Solutis. Como head de pessoas e cultura, entra Jefferson Bado (ex-Santos Brasil, Autopass e Digio).

Play9. Chega Kate Souza como gerente comercial (ex-Grupo TV1).

PróGenéricos. Marcelo Belapolsky, Country Head da Sandoz, assume a vice-presidência.

