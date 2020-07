Alto Escalão: Oracle tem nova vice-presidente

Kadu Lopes é a nova vice-presidente de Alianças e Canais América Latina da Oracle. Ela, que tem 25 anos na empresa, substitui Fabiano Matos, agora presidente na Colômbia e Equador.

FCA. Primeira mulher no comando de uma fábrica na América Latina, Juliana Coelho foi promovida a Plant Manager do Polo Automotivo Jeep, em Pernambuco, após Pierluigi Astorino ser alçado a diretor de manufatura da FCA Latam.

Leroy Merlin. Para suceder Alain Ryckeboer, que vai liderar a operação Espanha, vem de lá Ignacio Sánchez Villares como diretor geral no Brasil.

BRMalls. Leonardo Cid Ferreira assume a recém-criada direção executiva de estratégia, tecnologia e novos negócios.

Arteris. A primeira mulher na diretoria de operações de uma de suas concessionárias é Márcia Fragoso Soares, que passa a comandar a Fernão Dias.

Magnetis. Entra para liderar o marketing Otavio Tranchesi (ex-PicPay e Chama).

IRB. Isabel Blázquez Solano foi promovida a vice-presidente estatutária de resseguros.

Banco Fibra. Rodrigo Bueno passa a diretor executivo comercial.

Lalamove. Para gerente geral no Brasil chega Luiz Giordani, ele que era gerente sênior de operações para a América Latina na Uber.

Brasil Brokers. Com a saída de Arthur Azevedo, a diretoria financeira, de controles e de Relações com Investidores está com Andréa de Rizzio, vinda da Localfrio.

ePharma. O fundador e até então presidente executivo Luiz Carlos Monteiro irá para a presidência do Conselho de Administração, colocando em seu lugar Eduardo Mangione, vindo da RD. Já Wilson de Oliveira Júnior (ex-Pfizer) foi contratado para a diretoria comercial e de novos negócios.

Minsait/Indra. O novo head para a empresa de transformação digital é Marcus Luz (ex-Unisys e Cisco).

Trench Rossi Watanabe. A banca tem quatro novos sócios: Bruno Dreifus na área de Corporate & Finance; Giovani Tomasoni em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Juliana Lemos e Luciana Nobrega na área tributária.

Lefosse. Bruno Massis (Mercado de Capitais), Jana Araújo (Mercado de Capitais e M&A) e Juliana Daniel (Concorrencial e Compliance) são os novos sócios, enquanto Luciana Moutinho foi promovida a advogada counsel.

