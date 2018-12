Alto Escalão: Presidente da BB Seguridade renuncia

*Por Luana Pavani

Antônio Maurício Maurano renunciou aos cargos de diretor-presidente e membro do Conselho de Administração da BB Seguridade. Werner Süffert, diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores, fica interino.

TIM. A Tim cria a diretoria de Transformação Digital para a qual contratou Guilherme Ferraz (ex-Grupo Globo).

Fleury. No lugar de Marcio Coriolano entra como conselheiro do grupo Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho do Bradesco.

NEC. Yasushi Tanabe assume a presidência no Brasil.

Citi. Katia Oliveira volta como superintendente de comunicação e marketing.

Gafisa. Franco Domênico Elmor foi promovido a superintendente de Construção da empresa.

Odebrecht. Ingressa como conselheiro independente o economista João Nogueira Batista.

Totvs. Dennis Herszkowicz, vindo da Linx, é o novo diretor-presidente da Totvs, no lugar de Laércio Cosentino, que será presidente do conselho de administração.

Dow. Leonardo Censoni passa de diretor de produtos a diretor comercial para o negócio de Poliuretanos da Dow na América Latina. Ana Carolina Haracemiv vai para a Suíça.

Brasilprev. A nova superintendente comercial é Cássia Marie Yamada.

Rentcars.com. Michel Rocha (Telefônica Vivo) chega à Rentcars.com como Chief Growth Officer.

InfoReach. Samuel Bosnic é chefe de vendas para a América Latina a partir do novo escritório em São Paulo.

*luana.pavani@estadao.com