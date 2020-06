Alto Escalão: Rede anuncia uma presidente

Paula Cardoso, vinda do Banco Carrefour, substitui Marcos Magalhães na presidência da empresa de maquininhas Rede. Ele assume nova diretoria executiva do Itaú Unibanco na área de varejo, com foco em crédito e cobrança.

Khan Academy. A plataforma americana de educação online anuncia como country manager no Brasil Sidnei Shibata (ex-Ericsson, TIM, Oi).

Citi Brasil. Ex-Itaú Unibanco, Eduardo Ventura retorna como head do Private Bank.

Lendico. A fintech trouxe Marcelo Negrini para CTO, cargo que ocupava no alt.Bank.

Sancor Seguros. Wady Cury, ex-head de Insurance Solutions na Agrotools, chega para a diretoria técnica.

Mandaê. Para CTO foi contratado Danilo Ferreira (ex-Via Varejo e Webmotors).

Valmet. André Kakehasi passa a diretor de automação América do Sul.

Cultura Inglesa. Ingressam Flavia Zulzke (ex-Live Nation) no Marketing e Comunicação e Giovanni Peduto (ex-Somos Educação).

Claranet. Edesio Cervino (ex-Oracle) entra como diretor de vendas, marketing e alianças.

Thymos Energia. Victor Ribeiro (ex-Brookfield Energia Renovável) reforça a equipe como gerente de Assuntos Regulatórios.

Grupo Mongeral Aegon. Foi criada a diretoria de Estratégias Públicas, com Arnaldo Lima.

Tibco. Marcelo Tomelin (ex-META e SAP) foi contratado como diretor de vendas no Brasil.

Atons. Luís Tadeu Strongolli, que era diretor de novos negócios, responde por comercial após a saída de Mário Kanashiro.

Abrafati. Marcos Allemann, vice-presidente de Tintas Decorativas da BASF para América do Sul e responsável pela marca Suvinil, assume a presidência do Conselho Diretivo.

DPZ&T. Ana Helena Coutinho está como vice-presidente de atendimento e negócio.

Digi. Débora Arrais (ex-Just) ingressa como nova diretora de Atendimento da agência.

