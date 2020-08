Alto Escalão: Roberto Azevêdo vai para a PepsiCo

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, será vice-presidente executivo e diretor de assuntos corporativos da PepsiCo a partir de setembro.

XP Investimentos. Caio Megale, ex-Secretário de Indústria e Comércio, assume como economista-chefe.

Banco do Brasil. No lugar de Rubem Novaes, assumirá a presidência André Brandão, que já foi presidente do HSBC no Brasil.

BTG Pactual. Ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida será sócio e economista-chefe do banco em janeiro.

Banco Ourinvest. Welber Barral, ex-Secretário de Comércio Exterior, ingressa como Estrategista de Comércio Exterior.

SAS. Dividem o comando no Brasil André Novo e Luiz Riscado, com reporte a Marvio Portela, VP executivo para América Latina. Cassio Pantaleoni, antes country manager, deixa a empresa.

PicPay. A fintech anuncia José Antônio Batista Costa seu novo presidente no lugar de Gueitiro Genso, que permanece no Conselho de Administração.

Kellogg. Cristina Monteiro está na diretoria de Marketing de Categorias, ela que liderava a área regional de snacks.

Terra Santa. O diretor financeiro Alexandre Segadilha Adler acumula Relações com Investidores, posição antes ocupada pelo diretor presidente, José Humberto Prata Teodoro Junior.

Blau. A farmacêutica anuncia como Head de Relações com Investidores Melissa Angelini, vinda do Grupo Biotoscana.

Siemens Gamesa. David Hickey está como CEO da unidade Serviços para as Américas, substituindo Juan Gutiérrez, agora CEO Global de Serviços.

LG. Sonah Lee foi promovida a diretora de marketing.

Qintess. O novo vp de Finanças (CFO) para Brasil e América Latina é Andre Belentani (ex-Fiserv).

Veeam. Renata Marcicano (ex-Cisco) chega como gerente de Marketing.

EY. Adriana Carvalho é a nova líder da área de Diversidade e Inclusão, antes na ONU Mulheres Brasil. E para Agronegócio e Papel e Celulose a nova sócia é Daniela Sampaio (ex-Rabobank).

Everis. A diretoria de Processos de Negócio e Operações Digitais está com Leonardo da Costa (ex-Indra e Tivit).

Meta. Tássia Skolaude (ex-Habitant, Campus Party, RBS) lidera o marketing (CMO) da consultoria.

Bienal de SP. Para superintendente executivo da fundação vem Antonio Lessa Garcia, no lugar de Luciana Guimarães.

ABDE. A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) tem novo presidente: Sérgio Gusmão Suchodolski.

Instituto Península. Ex-secretário de Educação de São Paulo, Alexandre Schneider torna-se presidente do Singularidades.

AEC. Celso Mateus Ramiro passa a vice-presidente de Operações e Transformações.

Actionline. Actionline traz Luiza Sepúlveda (ex-AEC) para liderar comercial (CCO).

Ilegra. João Itaqui, ex-Google, será Country Manager nos EUA.

ACG. Para head de vendas Brasil e América Latina foi contratado Raphael Sideris.

FastBuilt. A startup anuncia Adriana Bombassaro (ex-Teclógica) como diretora de operações.

Glebba. Pamella Kaninski (ex-Alphaville Urbanismo) chega para Head de Investimentos e Novos Negócios, enquanto o head de marketing, Adriano Wagner, assume a tecnologia.

Luz. O novo Diretor da área de Previdência é Leonardo Ozorio, vindo do Grupo Icatu.

ZRG. Novos sócios: Aline Larangeira (ex-Korn Ferry) na vertical de Serviços Financeiros e Alberto Yamada (ex-Egon Zehnder) em Prática Industrial.

VOQIN. Ticiana Gomes foi contratada como Chief Knowledge Officer (CKO), além das promoções de Maria Costa Chief Experience Officer (CXO), Pedro Barreto, Chief Brand Officer (CBO), e Chico Mistrello, criativo (CCO).

