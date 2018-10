Alto Escalão: Roche Farma tem novo presidente

Por Luana Pavani

Até então diretor de Oncologia e Hematologia, Patrick Eckert passa a ser presidente da Roche Farma Brasil no lugar de Rolf Hoenger, que comandará América Latina.



BB. O diretor de Negócios Digitais do Banco do Brasil, Marco Antônio Ascoli Mastroeni, renunciou ao cargo. Rosario Zaccaria entra na Eletropaulo como diretor vice-presidente em substituição a Artur Manuel Tavares Resende.

Embrapa. Sebastião Barbosa assume a presidência da Embrapa, no lugar de Maurício Lopes.

Cencosud. A Cencosud Brasil confirma Sebastián Los como CEO. Ele era interino.

Conta Azul. Chega para CFO da Conta Azul Marcos Perillo (ex-Grupo Romera, Bematech e Battistella).

Brasilprev. Duas promoções na Brasilprev: Daniel de Oliveira Beneton vira superintendente de Pricing, Estudos e Fornecedores; Bruno Augusto Palhão, que era gerente de Estratégia e Inovação, agrega Projetos, Processos e Transformação Digital.

AMC . Eduardo Zulueta , presidente da AMCNI na América Latina e no Sul da Europa, passa a responder como presidente da AMC Networks International.

Othon. A rede de Hotéis Othon anuncia Anna Christina de Andrade na gerência geral de vendas e marketing.

Fundação Alphaville. A Fundação Alphaville promove Fernanda Toledo a diretora executiva.

Câmara Espanhola. Alejandro Gomez (ex-diretor do SPRI Group) assume a diretoria executiva da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil.

IBA. A presidência da entidade mundial de advogados International Bar Association (IBA) está com o brasileiro Horacio Bernardes Neto.

Turner. Marcela Doria ( ex-Twitter ) chega à Turner como VP de Dados & Análises para a América Latina

Allgoo . Paulo Cacciari entra na fintech Allgoo como Chief Commercial Officer.

Mania de Churrasco. A rede Mania de Churrasco contratou Rodrigo Andrade Matheus ( ex-GRSA e BBI/Outback) como diretor de supply chain.

A2C . Lucas Monteiro assume a diretoria de negócios da A2C , enquanto o sócio-fundador João A F Andrade segue no board.

F.biz. A F.biz anuncia Eliana Ricci nova diretora de grupo de contas.

Teltex . Maurício Guizelli ( ex-Duratex e Itautec) chega à Teltex como diretor comercial.

Vortex TI. Jorge Moskovitz ( ex-Multirede , Compuware) é o novo diretor de vendas da Vortex TI.

Jussi. Vindo da Neon Pagamentos, Diego Eis foi contratado pela Jussi para liderar a área de produtos digitais.



ALD Automotive. O novo CEO da ALD Automotive Brasil é Pedro Reis, antes CFO para Brasil e América Latina.