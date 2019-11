Alto Escalão: Safra troca de presidente

O novo presidente do Banco Safra é Alberto Corsetti, com 51 anos de casa. Ele, que já foi diretor, estava no conselho de administração.

Oi. Novos diretores: para Finanças e de Relações com Investidores chega Camille Loyo Faria, no lugar de Carlos Brandão; o novo diretor jurídico é Antonio Rabelo, em posição antes acumulada pelo presidente Eurico Teles.

Vogel Telecom. Michel Levy (ex-Microsoft, TIM, Saraiva) assume a presidência.

JCB. Erica Jonas ingressa como CFO para América Latina, vinda da Hyundai Motors.

Mauá Capital. Alessandro del Drago retorna, agora como sócio líder de fundos quantitativos.

Renova. O novo diretor presidente no lugar de Cristino Corrêa de Barros é Marcelo José Milliet. Já a diretoria de Finanças e Desenvolvimento de Negócios ficará com Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar.

Aliansce Sonae. Alexandre Dias (ex-CEO do Google e sócio da Victoria Capital) e German Quiroga (ex-Cnova) foram apontados como membros independentes do conselho de administração e do Comitê de Inovação.

XP Inc. Vindo do Facebook, Wesley Barbosa entra de sócio e diretor de comportamento do consumidor.

Grendene. Luís Antônio Moroni está como diretor de Relações com Investidores, em substituição a Francisco Olinto Velo Schmitt, que também era diretor administrativo e financeiro – cargos estes agora com o diretor presidente, Rudimar Dall’Onder.

Blockbit. Anderson França, que estava na Oi, é o novo CEO.

Locaweb. Guilherme Barreiro foi contratado para dirigir a unidade Corp Cluster2GO.

Zoetis. Flavio Maruyama é o atual diretor de Marketing e Estratégia Digital da América, vindo da Sanofi.

Segware. Luciano Moraes passa de CFO para CEO.

Bionexo. A health tech contratou Guillaume Rochy (ex-Camil) para CFO.

Ikê Assistência. Armando Alcoforado (ex-Mapfre Assistência) chega para a diretoria comercial.

Lefosse Advogados. O novo sócio é Gonçalo Capela Godinho (ex-Demarest).

Órama. José Bechara (ex-BTG Pactual, Ágora e Opportunity) chega como sócio responsável por wealth management e Fernando Augusto José (ex-Integral Investimentos) inaugura o time de consultoria.

