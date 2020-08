Alto Escalão: SAP anuncia nova presidente

A diretora de operações Adriana Aroulho foi promovida a presidente, no lugar de Cristina Palmaka, que assume América Latina e Caribe, como anteriormente informado pela coluna.

Oracle. Marcelle Paiva passa de diretora de Marketing para América Latina a COO (Chief Operating Officer) para o Brasil.

Microsoft. Fabio Scopeta torna-se gerente geral de customer success para América Latina.

Boeing. A presidente para América Latina, Caribe e Canadá Donna Hrinak está de saída. E Landon Loomis chega para Diretor-Geral no Brasil.

Panasonic. Sergei Epof foi promovido a Vice-Presidente de Operações, e Michikazu Matsushita amplia o escopo, como Head na América Latina.

Nestlé. Traz para a nova posição de Gerente de Diversidade e Inclusão Helen Andrade (ex-Claro, Goodyear, Coca-Cola, PepsiCo).

Itaú Unibanco. Renata Brasil (ex-Hypera Pharma) assumiu as áreas de Marketing Institucional e Atacado do banco incluindo as unidades internacionais.

Wayra. Vinda da EDP, Livia Brando chega para Country Manager do hub de inovação do grupo Telefônica Vivo no Brasil.

Bayer. A recém-criada área de Transformação Digital da divisão Pharmaceuticals Brasil e América Latina está com Niyantri Ramakrishnan, vinda da Novartis.

Chemours. A nova diretora-presidente é Claudia Antunes, antes na área de Tecnologia de Titânio da companhia. Maurício Xavier irá se aposentar.

Votorantim S.A. Mateus Gomes Ferreira é o novo diretor de investimentos. Ele assume a função a partir deste mês, ao lado de Márcio Yamachira no mesmo cargo. Os dois se reportarão a João Schmidt, diretor-presidente.

Tivit. Eduardo Sodero, ex-Rappi, ingressa como Chief Strategy Officer (CSO).

Tok&Stok. Ivan Murias, CEO, fará o processo de transição para Octavio Pereira Lopes, que assume em janeiro de 2021. Ele, que entra como Executive Chairman, estava na posição de Senior Advisor no fundo Carlyle.

Magnetis. Thamy Souza está à frente de Recursos Humanos da fintech.

Albaugh. Contratado Marcelo Pace como diretor de Supply Chain, vindo do Pátria Investimentos.

Modalmais. O time de research conta com José “Jota” Dezene (ex-Itaú BBA e Santander) como Head of Securities Services.

Grupo Leforte. Para Chief Operating Officer ingressa Rino Abbondi (ex-Coca-Cola).

Heads. Joanna Monteiro entra para Chief Creative Officer, ela que foi CCO da FCB.

Bravo GRC. Rafaela Jácome é promovida a gerente financeira.

Mandaê. Para head de Vendas foi contratado Emmanuel Labastida, ex-Oyo.

Tópico. Dois novos diretores: Luís Augusto Castex (ex-Total Express) para operações (COO) e Cassio Lucato Castardelli (ex-Adufértil), financeiro (CFO).

Mambu. Ex-Deloitte, Pablo Pereyra Portugal assume como diretor comercial para a América Latina.

Solutis. Ademir Polesso contrata para a vertical de Telecom e Mídia Ademir Polesso (ex-DXC e HP).

ABDE. A Associação Brasileira de Desenvolvimento tem no comando o presidente do BDMG, Sergio Gusmão Suchodolski.

Squid. Luciano Kalil e Rafael Arty tornam-se sócios.

