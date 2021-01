Alto Escalão: Setas ganha funções na EDP Portugal

Atual CEO da empresa de energia EDP Brasil, Miguel Setas foi reconduzido ao conselho de administração da controladora portuguesa, mas com novas atribuições no órgão diante da nova configuração, com menos postos. Para a presidência executiva no Brasil foi indicado João Manuel Veríssimo Marques.

ABC Brasil. Sergio Lulia Jacob assume como CEO do banco. Ele sucede a Anis Chacur Neto, que passa ao conselho de administração da instituição.

WayCarbon. Felipe Bittencourt passa ao cargo de CEO da empresa.

Medallia. Vitor Simão (ex-Salesforce e Microsoft) assume como diretor regional para o Brasil.

Mutant. Carla Melhado é a nova presidente.

Infosys. O novo diretor no País é Angelo Mazzocchi.

Trench Rossi Watanabe. Gustavo Biagioli (ex-Demarest e ex-HP) chega para CCO e diretor jurídico.

GFT. Até então presidente para América Latina, Marco Santos ocupará a função nos Estados Unidos.

Qsaúde. Renan Pinto é o novo CFO da operadora de planos de saúde.

Juntos Somos Mais. Pedro Meduna é o novo chefe de gabinete (COS) da rede de relacionamentos.

Actionline. Renata Guilherme Freitas é a nova COO.

Pipefy. Sandra Denton assume o cargo de vice de canais e alianças.

PicPay. Ex-Uber Eats, Fabio Perin chega para comandar a PicPay Store. / COLABOROU LUCIANA COLLET

