Alto escalão: Superbom tem novo CEO

Flavio dos Santos foi escolhido para liderar a companhia, após passar por outras organizações ligadas à Igreja Adventista.

Cora. Daniel Fonseca torna-se CMO da fintech de serviços financeiros para pequenos negócios.

Quicko. Chega Uriel Jaroslawski (ex-Mercado Livre) como responsável pela tecnologia e produtos da startup.

A10. Ivanildo Buarque assumiu como CEO.

Tecfil. Wagner Vieira foi contratado para a diretoria comercial e de marketing, vindo da Wabco.

Demarest. O novo sócio de Compliance é Eloy Rizzo (ex-Koury Lopes).

Kazzas. Gil Vasconcelos retorna à construtora, como diretora de incorporação.

W1 Company. Gil Watanabe, ex-executivo da Volkswagen assume o comando da indústria de autopeças em MG.

Think. Foi contratado para diretor executivo André Marques, à frente da divisão de segurança da informação na América Latina.

Terciotti, Andrade, Gomes, Donato. A banca tem quatro novos sócios: Marcelo Marinho e Pedro Milioni na área Trabalhista, Guilherme Jurema em Imobiliário e Gustavo Godoy para o setor Tributário.

SAE Brasil. Camilo Adas (gerente sênior na Engenharia do Produto da Mercedes-Benz) é o presidente eleito para o biênio 2020/2021, no lugar de Mauro Correia (CEO do Grupo CAOA).

