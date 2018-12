Alto Escalão: Telefônica tem novo comando

Beth Moreira *

Christian Mauad Gebara foi eleito o novo diretor presidente da Telefônica Brasil, em substituição a Eduardo Navarro de Carvalho, que permanecerá como presidente do conselho de administração. Gebara assume em 1º de janeiro.

Mapfre. O espanhol Fernando Pérez-Serrabona será o CEO da seguradora substituindo o brasileiro Wilson Toneto.

Volkswagen. Thomas Zahn será presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina a partir de janeiro.

Costa Cruzeiros. Dario Rustico assume como presidente executivo para a América Central e do Sul.

Squadra. A empresa de tecnologia anuncia a contratação de Alex Vieira como novo vice-presidente comercial.

Wiz. Heverton Pessoa de Melo Peixoto, atual diretor executivo da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros, é eleito para diretor presidente.

AMcom. A AMcom promove Andréia Rengel a presidente a partir de janeiro no lugar do fundador da empresa, Marcelo Furtado, que passa a atuar no conselho consultivo.

BMW. Rodrigo Novello chega ao BMW Group Brasil como o novo diretor de Vendas e Marketing da MINI Brasil.

Di Blasi. A consultora Raquel Araujo vai comandar a nova área de Relações Governamentais do escritório de advocacia Di Blasi, Parente & Associados.

Sciensa. Davi Cunha é o novo diretor de Digital Banking.

Open Labs. Anuncia a contratação de Cleverson Novo como diretor Comercial Latam.

Mazars. A auditoria tem novo sócio: Fabio Luis de Sousa, ex-sócio da Grant Thornton.

