Alto Escalão: Vale cria diretoria especial em Brumadinho

Antes gerente-executivo de Excelência Operacional, Marcelo Klein está na diretoria especial de reparação e desenvolvimento, baseada em Brumadinho (MG) e subordinada à presidência.

Itaú BBA. Baruc Saez assume as operações Banco de Investimentos na América Latina, e Ricardo Navarro volta como vice-presidente sênior à frente de mercado de capitais de dívida.

Amcham. Para VP executivo, liderando as áreas de Relações Governamentais, Jurídico e Arbitragem, chega Abrão Miguel Árabe Neto, ex-secretário de Comércio Exterior do MDIC.

Banco Patagonia. Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Delano Valentim será indicado para o banco argentino como vice-presidente.

Tarpon. Marcelo Guimarães Lopo Lima acumula os cargos de diretor presidente e diretor de Relação com Investidores.

Celesc. O diretor de Finanças e Relações com Investidores, Marcelo Haendchen Dutra, renunciou.

Alcon. Fernando Bocchio (ex-Santo Antonio Energia) chega para a área jurídica e de compliance.

Linx. Foi contratado como diretor de Suporte e P&D Vitor Amaral (ex-RDI Software, Accenture e Esys Colibri).

Sonae Sierra. Troca de cadeiras entre Fabio Segura, atual superintendente do Plaza Sul Shopping (SP) e Eduardo Jorge, antes no Passeio das Águas Shopping, de Goiânia (GO).

Poliedro Educação. O novo diretor de marketing será Daniel Aguado, vindo da Latam Airlines Brasil.

Rabobank. As divisões Wholesale Banking e Rural Banking têm novas diretoras: Fabiana Alves e Pollyana Saraiva.

Mapfre. Jonson Marques é promovido a diretor técnico de Empresas, área responsável por grandes riscos.

Cultura Inglesa. Marcos Noll Barboza é novo CEO, sucedendo a Lorraine de Matos.

Tecnoseeds. Paulo Pinheiro fica como presidente e CEO da Brasil, após aquisição pela Satus Ager.

Simpress. Paulo Alouche responde como diretor comercial da regional São Paulo, e Daniela Gimenez Rego lidera canais.

Engineering. Alessandro Tornago lidera a diretoria de mercado regional em Belo Horizonte.

Healthco. Andre Saigh (ex-Allianz, Itaú Seguros) é o novo sócio-diretor da consultoria.

Vogel Telecom. Daniel Cardoso é o novo COO, tendo passado por Vivo, GlobeNet e TIM.

Eletromidia. Como Chief Information Officer anuncia João Falcão.

ConnectCom. Celso Watanabe assume a gerência executiva de desenvolvimento de sistemas (ex-RPerformance Group).

VIU Hub. Vanessa Oliveira foi promovida a diretora geral, ela que cuidava de projetos digitais.

Cuidas. Para head de medicina chega János Valery Gyuricza.

ADIT Brasil. Martín Diaz, antes de gerente de conteúdo, ficará à frente da entidade.

