Alto Escalão: Vitor Fagá deixa Grupo Carrefour

Com a saída de Vitor Fagá de Almeida do cargo de diretor vice-presidente de Finanças na divisão Atacadão, o cargo voltará a ser cumulado por Sébastien Durchon, VP de Finanças e de Relações com Investidores do grupo, na holding.

Nissan. Airton Cousseau foi nomeado vice-chairman para a América Latina.

Tivit. Ingressa Felipe Kraus como diretor de negócios para Digital Business.

Brink’s. De vice, Marcelo Caio Bartolini D’Arco vira presidente, no lugar de Fernando Sizenando.

XP. O economista Paulo Leme está como chairman do Comitê Global de Alocação de XP Private.

Banco Indusval. Carlos Andre Hermesindo da Silva acumula Relações com Investidores com o cargo de diretor executivo responsável pela área de riscos e finanças.

You Inc. Beny Fiterman renunciou ao posto de CFO.

HPE. Foi contratada Cinthia Leal (ex-Cimcorp) como gerente de Pré-vendas no Brasil.

Becomex. A consultoria contratou Marcos Bregantim para CEO.

MDS. Thiago Tristão é o novo CEO da MDS Re, corretora de resseguro do grupo, e permanece como vice de Riscos Corporativos da MDS Brasil.

Sotran. A transportadora anuncia como novo presidente Charlie Conner, que já atuava como co-CEO e Presidente do Conselho. Ruber Dallamaria fica no conselho.

Valid. Ilson Bressan é anunciado diretor comercial e marketing.

Agis Distribuição. Sandra Fantoni (ex-Apple, Techdata e Ingram) chega para a diretoria de Produtos e Marketing.

Neoway. A nova VP de RH é Michele Martins (ex- ThoughtWorks, Grupo RBS, NSC e ArcTouch).

Trybe. Nelson Mattos, ex-VP de Produto e Engenharia do Google, chega como Senior Advisor Técnico e Pedagógico da escola de programação.

Xaza. Maria Amélia Alves de Lima entra de sócia na plataforma de intermediação imobiliária.

Microcity. Bruno Teixeira assume como diretor regional de vendas para filial São Paulo.

XYZ Live. Guilherme Schaeffer deixa a presidência da agência para se dedicar a projetos pessoais. O sócio e vice-presidente, Fernando von Oertzen, também anuncia seu desligamento.

