Alto escalão: VLI tem novo presidente

CEO para a América do Sul na Ingredion, Ernesto Pousada começa na VLI em novembro.

Santander. Marcelo Labuto, ex-VP de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, será VP de varejo do Santander, após quarentena.

Cargill. Paulo Sousa, líder da divisão de commodities agrícolas para América do Sul, acumulará a presidência sucedendo a Luiz Pretti.

BB Seguridade. Para substituir Labuto, o novo presidente do conselho de administração é Carlos Motta dos Santos, antes vice do colegiado.

Ouro Verde. Cláudio Zattar (ex-Localiza) sucede a Alexandre Thiollier Neto como CEO.

BNDES. O diretor de investimentos André Laloni foi exonerado.

Caixa Seguridade. Após renúncia de Laloni, assume Thays Cintra Vieira como membro do Conselho de Administração.

Eldorado Celulose. João Elek (ex-Petrobras e atual Tüv-Süd) foi apontado como conselheiro pelo acionista Paper Excellence.

Banco Pine. Para superintendente de Relações com Investidores chega Gustavo Carrijo (ex-Banco Votorantim).

Renova Energia. Renunciou Claudio Ribeiro, diretor que era vice-presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores.

Cimed. O novo CFO é José Roberto Lettiere (ex-BR Distribuidora e Natura).

Linx. Ramatis Rodrigues (ex-VP do Carrefour e ex-CEO da Via Varejo) entra como CFO, enquanto Pedro Holmes Monteiro Moreira deixa a empresa.

Diebold Nixdorf. De gerente, Évelin Gardenal torna-se diretora de RH.

Loggi. Thibaud Lecuyer, que deixou a Dafiti, é o novo CFO.

McKinsey. A nova sócia é Monica Szwarcwald, vinda do SAS.

Bionexo. Guillaume Rochy (Ex-Camil, Clear Channel e Gol) entra como CFO.

Conta Azul. Ex-CIO da Linx, Neto Rodrigues ingressa como CTO (Chief Technology Officer).

Coty. Ex-CEO da The Body Shop, Nathalie de Gouveia assume a divisão profissional como General Manager Brasil.

J&J. Para head de Recursos Humanos foi nomeada Betina Lackner, no lugar de Guilherme Rhinow, agora no RH da J&J Medical Devices América Latina.

Helibras. Mudanças na diretoria: Sébastien Bully assume Vendas, Marketing e Desenvolvimento de Novos Negócios; Alessandro Branco lidera Programas e Serviços; e Henri Marteel, Operações.

Nei/Gaveteiro. Sidney Sato (ex-Under Armour) está no cargo de diretor de operações.

