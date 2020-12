Alto Escalão: Vulcabras Azaleia nomeia diretora de ESG

Thaiany Assad está como diretora de ESG (Enviromental, Social and Governance) na Vulcabras Azaleia, ela que era gerente geral da marca Under Armour.

Leia Também Empresas agora monitoram o descanso, e não o trabalho dos funcionários

Kraft Heinz. De vice-presidente comercial, Fernando Rosa foi alçado à presidência no Brasil. Ele substitui Pedro Navio, que vai se dedicar exclusivamente à posição de presidente América Latina.

ADP. Luiz Bernabé é o novo General Manager, responsável por Argentina, Chile e Peru. Ele era diretor de marketing e estratégia na América Latina.

Nokia. Antes líder da Nokia Software na América Latina, Ailton Santos começa em janeiro como Head Brasil, no lugar de Luiz Tonisi.

Adobe. Chega para a vice-presidência de Digital Experience Cassio Pantaleoni (ex-SAS).

Maple Bear. Arno Krug torna-se COO (diretor de operações) global.

L’Oréal. A nova diretora de Talent Management no Brasil é Fabile Migon (ex-Globosat).

Inmet. Ex-diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Miguel Ivan Lacerda torna-se diretor no lugar de Carlos Edison Carvalho Gomes.

Groupe SEB. Juan Guillermo Sanchez Zarama torna-se CEO Brasil, vindo da Colômbia.

Epson. Evelin Wanke foi promovida a diretora de vendas.

TC. Ex-B3, Fernanda Mansano entra para a recém-criada posição de economista-chefe da plataforma.

BBX. Erlei Guimarães é o novo sócio e líder de vendas e desenvolvimento de negócios.

Costa Marfori. Kristian Pscheidt ingressa no quadro de sócios da banca.

* luana.pavani@estadao.com