Alto escalão: Walter Malieni troca BB por Brasilprev

A presidência da Brasilprev agora está com Walter Malieni, que era vice-presidente de Negócios Atacado do Banco do Brasil.

Caixa Seguridade. Marco Barros, antes presidente da Brasilprev, foi eleito diretor presidente.

Oi. Mauricio Velloso, ex-diretor geral da CEB, chega para diretor de vendas com foco em governo.

Banco Inter. Antes superintendente geral do Banco Safra, Rogerio Toledo Goulart entra como diretor de Riscos e de Crédito.

Uber. Claudia Woods, ex-Webmotors e Banco Original, comandará a operação Brasil.

Electra. Danilo Angst (ex-Banco do Brasil) é anunciado novo presidente.

Compagas. Rafael Lamastra Jr. assume a presidência, sucedendo a Luiz Malucelli Neto.

Trevisan. VanDyck Silveira, ex-presidente do Ibmec, agora é sócio e CEO.

Europ Assistance. Rogério Guandalini (ex-Assurant, Marítima, Citibank, Capgemini) foi contratado como diretor comercial e marketing.

Sonae Sierra. Troca de posições nos shoppings Metrópole e Boulevard Londrina, com os novos superintendentes Marcelo Zaffalon e Mauricio Morelato.

MetLife. O novo CFO no Brasil é Francisco Espinoza (ex-EY, KPMG, Celfin e AIG).

AGCO. Rodrigo Junqueira passa a diretor de vendas.

Bain & Company. O novo office head para América Latina é Alfredo Pinto (ex-P&G).

Supergasbras. Julio Cardoso foi promovido a presidente.

CTG. Para vice-presidente corporativo chega José Renato Domingues (ex-Tigre).

Sonda. Três contratações na diretoria comercial: Adenilson Francisco em Comunicações e Serviços, Roberto Trinconi na vertical de Manufatura e Dominic de Souza em “multisetor”.

Randstad. Fabio Battaglia, vindo da InnerWorkings, é o novo presidente.

Royal FIC. Para liderar TI, contratou Celso Tadeu Antunes.

Case IH. Christian Gonzalez foi alçado a vice-presidente para América do Sul.