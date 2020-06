Alto Escalão: Yara Brasil troca de presidente

O presidente da Yara Brasil, Lair Hanzen, passa a responder por Américas, e quem o substitui no País é o norueguês Olaf Hektoen.

Lacoste. Chega como CEO Latam Pedro Zannoni, ex-presidente da Asics para a região.

Mercedes-Benz. O novo diretor de exportações de caminhões e ônibus para a América Latina é Jens Oliver Burger, brasileiro que estava na Mitsubishi Fuso, em Tóquio.

XP. Para co-head de derivativos da Tesouraria chega Leonardo Cardoso (ex-Credit Suisse). Já Vinicius Madeira (ex-Genial Investimentos) entra para liderar a área de Wealth Services.

Planner. O head da corretora é Alan Gandelman (ex-Belvedere, Goldman Sachs, Bear Sterns).

Mercado Eletrônico. Entra para CFO Marcos Ferreira Barros (ex-Samsung, American Tower e McKinsey).

PareBem. Para CFO foi nomeado Caio Osser (do Pátria), e para head comercial foi contratado Felipe Antunes (ex-ZX Ventures).

Nuvemshop. Tatiana Rezende (ex-Safe+Fair) ingressa como CFO da plataforma de e-commerce.

Boehringer Ingelheim. A liderança de digital no Brasil está com Germano Duarte, vindo da Sanofi.

Óticas Carol. Silvina Mirabella torna-se general manager do Varejo Luxottica no Brasil, incluindo as redes Sunglass Hut, Oakley e Ray-Ban.

Acordo Certo. A fintech contratou para CMO Thales Becker (ex-Creditoo/Creditas).

Xerpa. A CFO Natalia Lima veio da Pimco.

Amgen. Solange Dallana (ex-Sanofi, Pfizer) assume a posição de diretora de Acesso ao Mercado.

Omron. Foi promovida de gerente sênior a diretora de RH no Brasil Michelle Matoso.

Corebiz. Vivian Buim foi contratada para dirigir performance e CRM na agência de marketing digital.

Dunnhumby. Leandro Azevedo (ex-Ogilvy, Rede Globo, NBS e Dentsu) entra como Gerente Comercial de Mídia.

Radix. Daniella Gallo passa a diretora de Gente e Gestão.

