BTG Pactual abre inscrições para o Programa de Estágio 2019

O BTG Pactual acaba de abrir inscrições para o Programa de Estágio 2019. O programa visa recrutar e desenvolver universitários (as) que possuam interesse no Mercado Financeiro.

Além de contribuírem de maneira sólida e objetiva no desenvolvimento do Banco, os selecionados participarão de treinamentos e terão acompanhamento próximo de gestores e sócios do BTG Pactual. Os estudantes interessados têm até o dia 30 de setembro para se inscrever no processo seletivo. As vagas estão disponíveis nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.

O Programa de Estágio do BTG Pactual tem início em 04 de fevereiro de 2019 e é válido para estudantes universitários de todo o Brasil com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Inglês fluente, perfil proativo, analítico e orientado a resultados também são desejáveis para as vagas.

Dividida em quatro etapas, a seleção é composta por inscrição e análise de currículo, teste online, dinâmica presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro e banca de entrevista coletiva com sócios do Banco (em São Paulo e no Rio de Janeiro). Todas as etapas possuem caráter eliminatório.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site https://jobs.kenoby.com/btgprogramadeestagio.

