Canadá recruta profissionais de TI e usinagem para a região de Québec

Você gostaria que o próximo passo de sua carreira profissional fosse no exterior? O Canadá está interessado em gente para trabalhar na região metropolitana de Québec, especializados na área de TI e Usinagem. O Ministério de Imigração do Québec promoverá uma série de palestras em Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre para interessados em trabalhar e viver lá.

Com o tema “O francês como ferramenta de promoção profissional: oportunidades de trabalho temporário em TI, usinagem e soldagem no Québec”, a ideia é que sejam esclarecidas dúvidas acerca do mercado de trabalho local em palestras de 1 hora de duração.

Serão dadas informações a respeito do cenário empregatício, setores que mais contratam na região, a vida cotidiana, critérios de seleção (áreas de formação, conhecimento linguístico, etc), economia, etapas do processo de imigração, custos e diferentes tipos de estadas (permanente e temporário). Interessados devem acessar o site http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/pt/biq/mexico/palestras/index.php e fazer a inscrição.

Além disso, a agência de desenvolvimento econômico da cidade de Québec, a Québec International, realiza missão de recrutamento presencial, voltado a profissionais das mesmas áreas. “Os profissionais selecionados do Brasil têm fácil adaptação e rápida integração à nossa cultura, além de apresentarem excelente formação e experiência. Esses diferenciais os tornam estratégicos para as empresas”, avalia Janaina Kamide, conselheira em atração de talentos da agência.

Os candidatos podem cadastrar-se gratuitamente no site Québec na Cabeça, até o dia 25 de março. Um dos requisitos para participar do processo seletivo é o conhecimento da língua francesa.

Confira datas e locais das palestras:

Curitiba Local: UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Data: 12 de março, segunda-feira Horário: 19h Endereço: Av. Sete de setembro, 3165 – Rebouças Vagas: 489 Porto Alegre Local: Centro Universitário Metodista – IPA Data: 14 de março, quarta-feira Horário: 19h Endereço: Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 – Prédio A, auditório Oscar Machado Vagas: 300 Campinas Local: FATEC Campinas Data: 16 de março, sexta-feira Horário: 19h Endereço: Av. Cônego Antonio Rocatto, 80 – Jd. Mônica Vagas: 300 São Paulo Local: Aliança Francesa Data: 17 de março, sábado Horário: 10h Endereço: General Jardim, 182 – Vila Buarque Vagas: 279 Belo Horizonte Local: a definir Data: 23 de março, sexta-feira Horário: 13h Vagas: 286

Para mais informações e inscrições, acesse www.quebecentete.com/pt e http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/pt/biq/mexico/palestras/index.php