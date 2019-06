Carrefour, CIEE e outras empresas oferecem vagas de estágio em todo o Brasil

Com o final do semestre letivo se aproximando, diversas empresas de variados setores começam a busca por estagiários. As marcas buscam estudantes de diferentes cursos superiores em diversas regiões do Brasil para programas com previsão de início no segundo semestre de 2019.

CIEE

Nesta semana, o CIEE possui 200 novas vagas de estágio disponíveis em instituições parceiras. As oportunidades abrangem todas as regiões da capital paulista e estão abertas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Dados, Tecnologia da Informação e Informática.

A bolsa-auxílio varia de R$ 800 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. Para algumas vagas é necessário conhecimento dos programas PHP, SQL, Corel Draw, Photoshop, HTML e JAVA, além de inglês e espanhol. Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição, possibilidade de prorrogação e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE através do login e senha de acesso do estudante. Caso não tenha cadastro, é possível realizá-lo de maneira rápida, gratuita e intuitiva pelo próprio site.

Carrefour

O Programa de Estágio do Carrefour 2018 oferece cinco vagas para estudantes dos cursos de administração, engenharias (produção, processos, sistemas, alimentos, etc), direito, ciências contábeis, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, matemática e estatística. É exigido dos postulantes às vagas graduação entre dezembro de 2019 a julho de 2020, pacote Office intermediário e disponibilidade de 30 horas semanais (09:00 às 16:00) na região do Morumbi, em São Paulo. É desejável ter inglês avançado.

Aberto até o dia 21 de junho, o programa oferece bolsa auxílio de R$ 1.500 + benefícios e as inscrições devem ser realizadas no site da Companhia de Estágios.

Tegma

Há 50 anos no mercado, a empresa é um dos principais operadores logísticos do Brasil e está em busca de oito estagiários que possam atuar na região de São Bernardo do Campo. Para participar, os estudantes devem estar cursando administração, ciências econômicas, ciências contábeis, ciências atuariais, ciência da computação, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de processos, engenharia de produção, engenharia da computação, engenharia de sistemas, marketing e publicidade e propaganda, com graduação prevista para até dezembro 2020. Também são necessários: conhecimento do pacote Office a partir do nível intermediário, disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e inglês avançado.

Aberto até o dia 21 de junho, o programa oferece bolsa auxílio de R$ 1.500 + benefícios e as inscrições devem ser realizadas no site da Companhia de Estágios.

Corteva

A empresa que atua no ramo do agronegócio com soluções para o mercado de sementes, proteção de cultivos e agricultura digital está com seu programa de estágio aberto e oferece 60 vagas para estudantes dos cursos de agronomia, engenharia agrícola, de materiais, química e de produção, administração, ciências contábeis, contabilidade, comunicação, direito, economia, jornalismo, letras, marketing, publicidade e propaganda, relações internacionais, relações públicas, secretariado e tecnologia da informação.

Para participar, o estudante deve ter graduação prevista para a partir de junho de 2020. As vagas são para os Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Tocantins e Mato Grosso.

Aberto até o dia 9 de junho, o programa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado + benefícios e as inscrições devem ser realizadas no site da Companhia de Estágios.

DOW

Através do programa Jump To The Future, a empresa está em busca de jovens talentos para seu quadro de estagiários na unidade de São Paulo, além de outras seis cidades no Brasil – Hortolândia (SP), Jundiaí (SP), Jacareí (SP), Aratu (BA), Breu Branco (PA) e Santos Dumont (MG).

O programa oferece as vagas de Marketing & Sales, Finance, Supply Chain, Tax, Customer Service e Purchasing, em São Paulo, SP; Research & Development, Jundiaí, SP; Manufacturing & Engineering, em Jacareí, SP; IT & Workplace Services, em Hortolândia, SP; Site Logistics, em Aratu, BA; Manufacturing & Engineering e environmental Health & Safety, em Breu Branco, PA; e Manufacturing & Engineering e Environmental Health & Safety, em Santos Dumont, MG.

Para cada vaga, há suas especificações de cursos e pré-requisitos, mas todas elas oferecem salário compatível com o mercado + benefícios. Para conferir os requisitos de cada vaga e realizar as inscrições, que vão até o dia 6 de junho, acesse o site do Eureca.

