Catarinense de 96 anos trabalha há 80 na mesma empresa

No dia 17 de janeiro de 1938, o catarinense Walter Orthmann, de Brusque, começou a trabalhar nas Indústrias Renaux S/A — hoje, RenauxView. Passados mais de 80 anos, ele continua sendo funcionário da empresa, mesmo tendo chegado aos 96 anos de idade. Sua carreira longeva chamou a atenção do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que vai homenageá-lo com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, na próxima terça-feira, dia 14.

“Aos 15 anos, já comecei a trabalhar na empresa, na expedição. Depois de um ano, fui para o escritório como office boy”, conta Orthmann. Depois disso, foi designado para área de faturamento da empresa onde ficou alguns anos. Há 60 anos, trabalha na área comercial da empresa, dando expediente todos os dias das 11h às 17h.

“Depois de um tempo, eu parei de viajar para fazer as vendas e passei a ficar em Brusque, auxiliando as pessoas que fazem isso. Hoje, eu ainda atendo alguns clientes que fazem questão de comprar comigo”, ressalta o trabalhador, que mesmo tendo se aposentado aos 58 anos, não quis saber de ficar em casa. “Nunca pensei em sair, aqui é uma empresa muito boa, aqui nós somos uma família e quem está aqui não quer sair. Mesmo quando eu era mais novo, nunca me interessei por sair daqui. Por que vou sair se estou bem aqui?”, diz.

Rotina inclui uma hora e quarenta minutos de exercícios diários

“Pretendo trabalhar até quando a saúde me ajudar. Trabalhar me dá saúde. Se eu não estivesse mais trabalhando, não estaria vivo. É muito bom para mim, faz muito bem”, afirma. Outra atividade que ele não quer parar, é a ginástica. “Faço exercício todo dia, 40 minutos de manhã e 1 hora à noite, fazendo bicicleta. Nada de ficar parado, precisamos nos movimentar.”

Além da homenagem do TST, o catarinense coleciona prêmios. Há dez anos, conquistou o recorde brasileiro, reconhecido pelo RankBrasil, ao completar 70 anos de trabalho na mesma empresa, e integra o Guinness World Records com o título mundial na categoria Mais Longa Carreira em uma Mesma Empresa. “É muito gostoso ser homenageado e reconhecido, mas trabalhar é melhor.” / Mateus Apud, Estagiário sob supervisão do editor de Suplementos, Daniel Fernandes