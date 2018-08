Programa escolhe os 23 estudantes que vão acompanhar o dia de um CEO

Eliane Sobral/Especial para o Estado

Foram quase cem dias de muita expectativa. Para 23 universitários, chegou a hora de comemorar a seleção para o Programa CEO Por Um Dia (confira a lista de selecionados ao lado), e se preparar para acompanhar de perto a rotina do líder de grandes grupos nacionais e internacionais. “É uma excelente oportunidade de ter acesso a jovens bem qualificados e de abrir nossa empresa e mostrar nossos valores”, afirma Freddy Carrillo, CEO da Sherwin-Williams, participantes do projeto.

Uma coisa é certa, o estudante de administração de empresas da FGV de São Paulo, Pedro Paulo Sant Anna Pinheiro, vai ter de acordar bem cedo no dia 28 de agosto. Ele foi selecionado para acompanhar a rotina de Carrillo, que às seis da manhã já está praticando esportes.

“Chego à companhia por volta das 8 horas, tenho diversas reuniões e faço pelos menos duas visitas a clientes”, conta. “É muito importante ser proativo e não ter receio de perguntar”, aconselha Carrillo a seu visitante.

Promovido pela consultoria Odgers Berndtson com o apoio do Estado, PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras FGV Eaesp, o CEO Por Um Dia chega a sua quarta edição no Brasil, que já se transformou em referência para os demais países onde o programa é realizado, Espanha, Canadá e Alemanha, entre outros. “O Brasil é o que tem o maior número de empresas participantes e estudantes inscritos, entre todos os países onde o programa é realizado”, afirma o diretor associado da Odgers, Pedro Heer.

Seleção. Segundo o CEO da Odger, Luiz Wever, a seleção dos estudantes foi especialmente difícil na edição deste ano, e a entrevista presencial, ou por vídeo conferência para os que estavam fora da capital paulista, foi determinante.

“Observamos, sobretudo, competências como liderança, perfil empreendedor, capacidade de comunicação”, afirma Wever destacando o equilíbrio de gênero entre os 23 selecionados para o programa. “Temos 12 rapazes e 11 moças.”

Guardadas as devidas proporções, os anfitriões também estão ansiosos para receber os universitários. “É uma oportunidade de contribuirmos para que os objetivos de carreira desse jovem fiquem mais claros. É um primeiro passo para que ele tenha uma ideia mais concreta sobre os desafios que enfrentará”, afirma a CEO da Sodexo, Andréia Dutra.

E Bruna Seixas Tourinho, estudante de engenharia mecânica da Unicamp, selecionada para acompanhar um dia na rotina da líder da Sodexo, vai encontrar uma agenda que reflete fielmente o dia na vida de Andréia.

“São atividades que estão diretamente ligadas ao meu papel, como facilitar a tomada de decisões, realizar negociações, articular em nome da empresa. Tenho certeza que será um dia muito rico e de muitas trocas”, diz a dirigente.

A executiva pretende passar uma mensagem não só à Bruna mas aos demais estudantes. “Seja protagonista da sua carreira. Tenha certeza de onde quer chegar, respeitando suas necessidades e valores.”

Para o presidente da Continental, Frédéric Sebbagh, que vai receber o estudante de engenharia de gestão Wesley Leonardi Bezerra, é importante que os jovens formem, desde cedo, uma boa rede de contatos. E um bom caminho, sugere ele, é participar de fóruns e seminários da área escolhida.

“Também é importante estar em linha com a era da digitalização mas, sem esquecer de olhar para o que se passa no mundo”, reforça Sebbagh.

Confira a lista dos estudantes selecionados e quais empresas vão visitar: