Engenharia lidera inscrições para o programa CEO Por Um Dia

Organizadora do programa CEO Por Um Dia, a consultoria de origem britânica Odgers Berndtson já tem um balanço preliminar dos inscritos até agora. De acordo com um dos sócios-diretores da empresa, Pedro Heer, 65% dos inscritos são do sexo masculino e 60% são de São Paulo e cidades próximas como Campinas e ABC. “Os cursos de engenharia predominam e talvez isso explique o número menor de mulheres”, afirma. Ele ressalta que o programa CEO Por Um Dia não tem restrição quanto à área de graduação. “Tanto que recebemos inscrições de estudantes de farmácia, biomedicina, psicologia e arquitetura, por exemplo.” A única restrição é quanto ao período do curso. “Os estudantes devem estar prestes a finalizar a faculdade”, afirma Heer.

Se a expectativa de quem quer participar é grande, a de quem já tem vaga garantida não é menor. “É uma importante oportunidade para nós também, de mostrar nossos valores e será muito gratificante se pudermos influenciar de alguma forma o caminho desse jovem”, afirma o CEO da International Paper, Rodrigo Davoli, um dos dirigentes participantes da edição deste ano do CEO Por Um Dia.

“Há duas décadas eu estava na mesma fase da carreira e agora vou poder retribuir, além de aprender com o jovem que vier passar o dia conosco”, afirma João Bosco Silveira Júnior, CEO da Terphane.

As inscrições para o CEO Por Um Dia terminam na próxima segunda-feira, dia 9, e vai selecionar 23 universitários que terão a oportunidade de acompanhar um dia na rotina desses altos executivos. No Brasil, o CEO Por Um Dia é realizado em parceria com o Estadão, a PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.