CIEE: Capital tem 190 vagas de estágio

Nesta semana, O CIEE tem 190 vagas de estágio na capital paulista, votadas a estudantes que estejam cursando a partir do 1º semestre de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Administrativa, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade e Gestão Financeira.

A bolsa-auxílio varia de R$ 600 a R$ 1,5 mil, para períodos de quatro a seis horas diárias. Entre os benefícios, auxílio transporte, vale-refeição, recesso remunerado, possibilidade de prorrogação e efetivação.

Para todas as vagas é requerido conhecimento de Pacote Office e, em alguns casos, inglês intermediário ou avançado, e espanhol. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE, pelo endereço www.ciee.org.br.

Painel de vagas de estágio/aprendiz para pessoas com deficiência

Empresa no Jardim Paulistano oferece vaga de estágio para pessoas com deficiência com Ensino Médio completo e noções nas áreas administrativa, financeira ou de compras. Bolsa auxilio: R$ 1,000,00. Benefício: vale-transporte (R$ 800,00 p/ mês).

Empresa no Paraíso oferece vaga de estágio para pessoas com deficiência cursando Ensino Superior do 3º, 4º ou 5º semestre em administração. Bolsa auxilio: R$ 1,500,00. Benefícios: assistência médica, vale-refeição (R$ 484,00 p/ mês) e seguro de vida.

Empresa em Barueri oferece vaga de Jovem Aprendiz para pessoas com deficiência Ensino Médio cursando/completo. Bolsa Auxilio: R$ 700,00. Benefícios oferecidos: vales transporte e refeição (R$ 10,00 p/ dia), convênio médico e seguro de vida.

Empresa no Vila Mariana oferece vaga de Jovem Aprendiz para pessoas com deficiência Ensino Médio cursando/completo. Salário: R$ 651,00. Benefícios oferecidos: vales transporte e alimentação, seguro de vida.

Empresa no Vila Guarani oferece vaga de Jovem Aprendiz para pessoas com deficiência Ensino Médio cursando/completo. Salário: R$ 651,00. Benefícios: vales transporte e refeição, assistência médica e odontológica.

Processo para vagas de Estágio para a Prefeitura Ensino médio e Superior do 2° ao penúltimo semestre. Bolsa auxilio: R$ 690,12. Benefícios: vale-transporte no valor de R$ 176,00.