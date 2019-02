CIEE divulga vagas de estágio para estudantes de São Paulo

O CIEE possui 160 novas vagas de estágio disponíveis em instituições parceiras na cidade de São Paulo. As oportunidades abrangem todas as regiões da capital, e estão abertas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de comunicação social, publicidade e propaganda, administração e marketing.

A bolsa-auxílio varia de R$ 600 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. Para algumas vagas é necessário conhecimento do Pacote Office, Corel Draw e Photoshop. Em algumas oportunidades, é exigido inglês (avançado) ou espanhol. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição, possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE, com login e senha de acesso do estudante. Caso não tenha cadastro, é possível realizá-lo no próprio site.