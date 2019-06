CIEE e Comgás têm seleção aberta para programas de estágio e trainee

Nesta semana, as empresas parceiras do CIEE oferecem 200 novas vagas de estágio para a capital paulista. As oportunidades abrangem todas as regiões da cidade e estão abertas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de cursos como administração de empresas, secretariado executivo, gestão comercial, publicidade e marketing, turismo e gastronomia.

LEIA TAMBÉM > Jovens vivem rotina de CEO por um dia em programa anual

A bolsa-auxílio varia de R$ 700 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. O candidato deve possuir conhecimento de informática, além de inglês intermediário ou avançado. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

Já o Programa Trainee Upper 2019 da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) está em busca de 15 profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2011 e junho de 2017 em cursos como administração de empresas, relações internacionais, ciências contábeis, direito, engenharias (todas) e marketing.

Deve ter inglês avançado e disponibilidade para atuar na cidade de São Paulo, com foco no Brás (região central) e Itaim Bibi (zona oeste). Aberto até o dia 30 de junho, no site da companhia, o programa oferece, além do salário (que diz ser “compatível com o mercado”), vale alimentação e refeição, assistência médica e odontológica, convênio farmácia, previdência privada, MBA in company, remuneração variável de acordo com a política de meritocracia da companhia, academia no local de trabalho, estacionamento e outros benefícios.