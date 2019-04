CIEE, Edenred, Novelis e outras empresas têm vagas para estágio e trainee pelo País

Mateus Apud *

Grandes empresas de diversos setores estão em busca de estagiários e trainees para programas que terão início ainda neste ano. As oportunidades são para estudantes de cursos superiores, técnicos e também para recém-formados.

CIEE

O CIEE divulgou 250 novas oportunidades de vagas de estágio disponíveis em São Paulo. As oportunidades estão abertas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de gestão da administração, gestão comercial, administração de empresas e ciências econômicas.

A bolsa-auxílio varia de R$ 500 a R$ 1.800 para períodos de quatro a seis horas diárias e é necessário conhecimento do pacote Office. Para algumas vagas, também é exigido inglês básico, intermediário ou avançado.

Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale refeição, possibilidade de prorrogação do contrato de estágio e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

Edenred

A Edenred Brasil, focada em soluções transacionais e que integra as marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas no Brasil, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio em tecnologia.

Podem participar estudantes de diversos cursos, como análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, além de controle e automação e de software. O programa irá selecionar sete estudantes para atuar no escritório de São Paulo; com início em maio, tem duração de dois anos. As inscrições estão abertas até 12 de abril no site da empresa.

Novelis

A Novelis, empresa de laminados e reciclagem de alumínio, está com inscrições abertas para seu primeiro programa de estágio técnico. São oito oportunidades, em Pindamonhangaba, para estudantes que tenham formação prevista entre julho de 2020 e julho de 2021 dos cursos de técnico em mecânica, mecatrônica, elétrica e eletrônica.

Com início previsto para julho de 2019, o estágio oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, assistências médica e odontológica, alimentação no restaurante local e auxílio transporte. As inscrições estão abertas até 26 de abril no site da empresa.

Falconi

A Falconi, consultora de gestão, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Falconi que selecionará estagiários e trainees.

Os postulantes a estagiários devem ter disponibilidade para residir em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2021. O estágio oferece bolsa-auxílio, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias de ginástica em todo o País.

O programa de trainees busca candidatos com disponibilidade para residir em São Paulo, Brasília ou Rio com conclusão da graduação entre junho de 2016 e julho de 2019. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para viagens constantes. Os selecionados contam com planos de saúde e odontológico integral, convênio com academias de ginásticas em todo o País, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril no site da empresa.

Scania

A Scania, empresa de soluções de transporte sustentável, está com 17 vagas para estudantes dos cursos de administração, economia, ciências contábeis, gastronomia ou técnico em cozinha, engenharias (produção, mecânica, elétrica, mecatrônica e de materiais), comércio exterior e técnico em mecânica.

Inglês avançado ou intermediário, pacote Office intermediário, disponibilidade para trabalhar em São Bernardo do Campo (SP) e estar cursando o último ou o penúltimo ano da faculdade são os pré-requisitos para se candidatar.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.167,23 (técnico) e R$ 1.401,12 (superior), mais benefícios. As inscrições estão abertas até 5 de maio no site da empresa.

Clariant

O programa de estágio está com 22 vagas para São Paulo (SP), Suzano (SP), Rio das Ostras (RJ) e Belo Horizonte (MG). Para estudantes de níveis superior e técnico, a bolsa-auxílio é a partir de R$ 1.190,20 (técnico) e R$ 1.706,70 (universitário), mais benefícios, variando de acordo com o ano do estudante e a região do País. As inscrições estão abertas até 10 de maio no site da empresa.

Arco Educação

A Arco, startup brasileira de educação e tecnologia, está com as inscrições abertas para a 9ª edição do seu programa de trainee e busca talentos de todo o Brasil para atuar nas suas unidades de negócio em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Para participar, é preciso estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado há, no máximo, dois anos.

O programa tem a duração de um ano e a expectativa é que sejam contratados 15 trainees, com disponibilidade de mudança para São Paulo, Fortaleza ou Curitiba. Para os trainees que precisarem mudar de cidade, um pacote de benefícios ajuda a cobrir os custos da mudança. As inscrições estão abertas até 29 de maio no site da empresa.

