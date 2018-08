CIEE tem 115 vagas na área de TI

Nesta semana, somente na capital paulista, há 115 novas vagas para estudantes de todos os semestres dos cursos de ciência da computação, análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação e engenharia da computação.

A bolsa-auxílio varia de R$ 530 a R$ 1, 3 mil para períodos de quatro a seis horas diárias. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, possibilidade de prorrogação e efetivação. Para todas as vagas é requerido conhecimento do pacote Office e Power Point, em alguns casos é essencial inglês básico ou intermediário, domínio de Java, Photoshop, Corel Draw e HTML. Interessados devem fazer inscrição no portal do CIEE www.ciee.org.br .

Processos especiais de seleção

Química. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na zona sul, para atuar na área comercial. Benefícios: vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2054687/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na zona oeste, para atuar na área comercial. Benefícios: vales transporte e refeição e auxílio médico. Requisito: Pacote Office – Foco no Excel. Sigla: 1964526/MAR

Administração de empresas / Engenharia de Produção / Economia. Formação: 12/2019 a 6/2020. Em Cerqueira César, para atuar na área administrativa/gestão. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2037687/ER

Administração de empresas / Economia / Contábeis. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na zona sul, para atuar na área de finanças. Benefícios: vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office / inglês avançado. Sigla: 2132966/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 12/2020. No Centro, para atuar na área comercial. Benefícios:vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2133147/ER

Administração. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na região central, para atuar na área área administrativa. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 1985711/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na região central, para atuar na área administrativa. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 1964256/MAR

Comunicação. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na zona oeste, para atuar na redação.Benefícios: vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2133053/TAT