CIEE estende orientação profissional para estudantes em estações do metrô

Depois da bem-sucedida semana de orientação profissional que CIEE e CPTM promoveram em fevereiro em estações de trem na capital paulista, a ação foi estendida até abril. Até o dia 28/4, o projeto recebe novas paradas, agora incluindo estações de metrô.

Na Semana de Orientação Profissional, os estudantes com mais de 14 anos de idade poderão elaborar currículo, realizar teste vocacional e receber dicas para inserção no mercado de trabalho. No mês passado, foram atendidas cerca de 2.300 pessoas.

A ação, agora em parceria com a ViaQuatro e a ViaMobilidade, que operam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô, vai alcançar diferentes estações de ambas as linhas. Confira a agenda:

Hoje (10/3), até as 15h: estação Santo Amaro (linha 5-Lilás)

Dias 16 e 17/3, das 10h às 15h: estação Largo Treze (linha 5-Lilás)

Dias 23 e 24/3, das 10h às 15h: estação Santa Cruz (linha 5-Lilás)

Dias 30 e 31/3, das 10h às 15h: estação Paulista (linha 4-Amarela)

Dias 6 e 7/4, das 10h às 15h: estação Higienópolis-Mackenzie (linha 4-Amarela)

Dias 13 e 14/4, das 10h às 15h: estação Butantã (linha 4-Amarela)

Dias 27 e 28/4, das 10h às 15h: estação São Paulo-Morumbi (linha 4-Amarela)

Outra ação que já tem data marcada é o Expo CIEE São Paulo, evento anual focado em educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem. Em sua 23ª edição, terá como nova casa o Expo Center Norte, em São Paulo, e será realizado nos dias 28, 29 e 30 de maio.

Vagas de estágio

O CIEE possui novas vagas voltadas para pessoas com deficiência, estágios e jovem aprendiz, tanto para estudantes do ensino médio quanto do superior. As oportunidades são na capital paulista.

A bolsa-auxílio ou salário podem variar de R$ 593 a R$ 1.200, para períodos de quatro a seis horas diárias, e as vagas possuem benefícios como auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.