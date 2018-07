CIEE tem 150 vagas de estágios em empresas da capital

O CIEE está com 150 vagas de estágio em empresas da capital paulista para estudantes dos cursos de administração de empresas, gestão administrativa e comercial, ciências contáveis e gestão financeira. O valor da bolsa-auxílio está entre R$ 570 e R$1.500, para períodos de quatro a seis horas diárias. Para todas as vagas, é requerido conhecimento do pacote office. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE (www.ciee.org.br), por meio do login e senha de acesso do estudante. Caso não tenha cadastro, é possível realizá-lo de maneira rápida no próprio site e, em seguida, acessar o banco de vagas. Os cadastrados também têm acesso à grade de cursos gratuitos do CIEE.