CIEE tem 180 novas vagas de estágio abertas em São Paulo

Nesta semana, o CIEE conta com 180 novas vagas de estágio em todas as regiões da capital paulista. As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre dos cursos de análise de sistemas, design gráfico, sistemas da informação, ciência da computação e desenvolvimento de sistemas. A bolsa-auxílio varia de R$ 500 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias.

Para concorrer a uma vaga, é necessário conhecimento do Pacote Office, Corel Draw, Photoshop e PHP. Algumas também requerem inglês intermediário ou avançado. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale refeição, possibilidade de prorrogação do contrato de estágio e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE, com o login e a senha de acesso do estudante. Caso não tenha cadastro, é possível realizá-lo de maneira rápida e intuitiva pelo próprio site.