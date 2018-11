CIEE tem vagas para pessoas com deficiência

O programa Inclui CIEE, criado pela entidade para garantir a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho, por meio de estágio e aprendizagem, está com novas vagas disponíveis em instituições parceiras distribuídas por toda a capital paulista.

As oportunidades são para estudantes do ensino médio e superior. Há também vagas CLT disponíveis. A valor da bolsa-auxílio varia de R$ 420 a R$ 1.345,00. Entre os benefícios estão auxílio transporte, vale-refeição, recesso remunerado.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE. Caso não tenha cadastro é possível realizá-lo de maneira rápida e intuitiva no próprio site.