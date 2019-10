Com remuneração de R$ 7 mil, Ipiranga abre inscrições para trainee

A rede de postos Ipiranga está com as inscrições abertas para o seu programa de trainee de 2020. Com 10 vagas, a empresa busca candidatos de todos os cursos que tenham até quatro anos de formados, inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade de residir em diferentes cidades do País. O programa será realizado no Rio de Janeiro e a remuneração é de R$ 7 mil. As inscrições devem ser feitas pelo site da empresa.

Com um ano de duração, o programa busca profissionais com perfil de liderança, proatividade e inovação. De acordo com a empresa, os selecionados terão um processo completo de acompanhamento e desenvolvimento, incluindo mentoria, atuação transversal, envolvimento em projetos de inovação entre outros.

Além da remuneração, os aprovados no processo seletivo contarão com participação nos resultados, previdência privada, horário flexível, dress code livre (que respeita a individualidade), plano de saúde, entre outros benefícios. As atividades se iniciarão em janeiro de 2020.

Com foco nas áreas de tecnologia e comercial da empresa, o processo seletivo consistirá nas primeiras etapas em testes onlines imersivos com o uso de bots (robôs), vídeo conferência e outros instrumentos de avaliação.