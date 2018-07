Começa a seleção dos estudantes que acompanharão um CEO por um dia

Eliane Sobral/Especial para o Estado

Flexibilidade, poder de adaptação, atitude colaborativa. Estes são os aspectos mais importantes no perfil de quem se prepara para entrar no mercado de trabalho, na opinião da CEO da Sodexo, Andréia Dutra. E ela sabe, por experiência própria, a importância de cada uma dessas qualidades. Seu primeiro emprego foi numa pequena loja em sua cidade natal, Bagé, no Rio Grande do Sul. Ali, de acordo com a executiva, passou por diferentes atividades, da área financeira ao atendimento ao cliente.

Começou como estagiária em uma empresa de refeições coletivas, em 2004 — posteriormente comprada pela Sodexo — e a partir daí, as mudanças de área e posições não pararam mais. “Há três anos, assumi a função de diretora de recursos humanos e, em 2017, me tornei presidente da Sodexo On-site no Brasil.”

Outra dica importante da executiva é focar nos pontos fortes e cercar-se de profissionais que saibam mais do que você. “Desde criança, a aprendemos a focar nos pontos fracos para poder melhorá-los. Mas é ressaltando os seus pontos fortes que você vai crescer. E ter por perto gente que sabe mais do que você é muito importante porque é fundamental ter boa mentoria”, diz Andréia, uma das participantes do programa CEO Por Um Dia, cujas inscrições encerraram-se ontem.

Próximos passos – Organizadora do programa, a consultoria Odgers Berndtson já está analisando o perfil de todos os inscritos e conferindo os dados informados. Nesta primeira fase, os candidatos serão selecionados com base em suas respostas para a questão “Por que você acredita que deve ser escolhido para participar do programa CEO Por Um Dia?”. Segundo o presidente da Odgers Berndtson no Brasil, Luiz Wever, a capacidade de liderança dos candidatos é um dos principais fatores observados no processo de seleção.

Os cinquenta semi-finalistas que passarem pela Fase 1 serão convidados a fazer uma avaliação comportamental online fornecida pela PDA International, uma das apoiadoras do programa, ao lado do Estadão, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp. Na terceira etapa do processo de seleção, 30 finalistas farão entrevistas presenciais com os sócios da Odgers Berndtson e daí sairão os 23 estudantes que acompanharão o dia do CEO de uma das companhias participantes do programa — o que deve ocorrer entre os dias 20 de agosto e seis de setembro.