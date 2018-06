Confira o depoimento de quem participou do CEO por 1 Dia em 2017

“O programa reforçou minha meta de carreira: ser reconhecida como uma profissional de elevada competência técnica e que contribui para o desenvolvimento de outras pessoas. E me ajudou a entender o processo decisório dos executivos. Como trabalho com consultoria estratégica, essa é uma dinâmica relevante no contexto dos projetos que entregamos para os nossos clientes.” Isabela Ulson Resky, administradora de empresas, acompanhou o dia do CEO da BASF, Ralph Schweens.

“Entendi o verdadeiro significado do networking e das relações interpessoais para atingir um posto de liderança e que é possível trabalhar com a concorrência para construir grandes projetos. Hoje sou efetivado em uma das empresas que conheci no CEO por 1 dia. O RH me ligou poucos meses após o programa para me oferecer uma vaga efetiva por causa da minha atuação e pelas relações que criei.” Renan Antunes Gama, engenheiro de gestão, acompanhou o dia do CEO da Schneider, Cleber Morais.

“Aprendi que para uma reunião ser útil é preciso sair dela com uma decisão tomada e os próximos passos definidos. Sem esquecer que é preciso apontar um responsável por estes próximos passos. Percebi que só assim é possível atingir maior produtividade. Também é importante para facilitar a organização do nosso dia a dia, possibilitando, dessa maneira, separar a vida profissional da pessoal.” Luiza Reis Carvalho, engenheira civil, acompanhou o dia do CEO da Gomes da Costa, Enrique Orge.

“Na faculdade, tive muita bagagem acadêmica e o programa trouxe a realidade, a prática do dia a dia. Participei de uma reunião com diretores, na qual pude ver como eles se relacionam e resolvem os problemas. Eu já tinha vontade de gerir uma empresa e a reunião me deu mais vontade de seguir na área de gestão de projetos, que é onde eu trabalho atualmente em uma escola de negócios.” Dan Godoy Laranjeira, engenheiro mecânico, acompanhou o dia do CEO da Alpargatas, Marcio Utsch.

“Aproveitei para me informar sobre cursos e especializações necessárias para se alcançar um posto de liderança. Tive contato com todos os níveis hierárquicos da empresa, dos estagiários aos diretores, e conheci todas as áreas da companhia, coisas que não costumamos ver em programas regulares de estágio. Graças a esse contato, recebi uma proposta de estágio e hoje faço parte da equipe”. Ana Carolina Grandesso, engenheira química, acompanhou o dia do CEO da Suzano, Walter Schalka.

“Aprendi a importância de ser multifuncional, de lidar com vários assuntos e questões em um mesmo dia, de estar atenta a tudo que acontece e a ter liderança para tomada de decisão. O programa me ajudou a encontrar minha vocação. O contato que tive com a área de business me fez mudar a trajetória profissional, largar o estágio na área da construção civil e me dedicar a business e consultoria.” Rafaela Fiorin de Carvalho, engenheira civil, acompanhou o dia do CEO da Latam Jerome Cadier.