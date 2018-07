CEO por um dia: confira se seu nome está na lista de pré-aprovados

Eliane Sobral/Especial para o Estado

Não é vestibular tampouco um programa de estágio, mas a ansiedade para ver o nome na lista de aprovados equivale à emoção de ser aprovado nas melhores universidades ou admitido na empresa dos sonhos. O programa CEO Por Um dia, que permite aos universitários selecionados vivenciarem um dia completo ao lado do comandante de uma grande empresa entra na primeira fase de seleção e o nome dos 69 candidatos que passam para a segunda fase já está disponível. Confira aqui se você é um deles:

Adriana Ogawa

Adriana Parnes

Alex Brunckhorst

Aline Posteral Silva

Amanda Aguinelo da Silva

Amanda Fontoura Corrêa

Ana Carolina Jorge Meyer

Ana Lúcia Capriles Port

André Carvalho

André Luiz Costa Najar

Angelo Eduardo Tasso Kanashiro

Antonio Vicente Cunha Penido

Bruna Ribeiro Canto

Bruna Seixas Tourinho

Bruno Eduardo Donni

Bruno Raposo Mantovanello

Clara de Oliveira

Caio Galassi Alexrandre

Carolina Campos Pereira

Caroline Guilherme Pimentel

Cauê Marinho

Cynthia Catani

Daniel Cavallini

Daniel Francisco da Silveira

Eduardo Varella Avila

Felipe Yashima Penna

Fernanda Martins Liberatore

Fernanda Rodrigues

Gabriel Parejo Carlo

Giovana Queiroz da Silva

Giovanna David Delallo

Giovanna Silva Matos

Glenda Farias da Fonseca Rodrigues

Guilherme Coutinho Dias

Iara Carolina Barbosa Henrique

João Pedro Barbosa Henrique

João Pedro Neme

Johnn Maike Santos Lira

Juliana Reimberg

Lara Vieira dos Santos

Larissa Ferraz Felipe Santos

Laura Vianna Lucciola

Letícia Cristina Kanegae

Letícia da Luz Deves

Luís Felipe Tomazini

Luis Fernando Asada

Luisa Pereira Macedo

Luiz Carlos Zeferino

Marciel Heitor Faleiros

Márcio de Paula Teixeira da Costa

Marco De Amicis

Mary Lu Huai

Milena Yumi Nishimura

Nicholas Falco Corrêa

Otávio Rodrigues Almeida

Paula Miranda Brasil

Paulo Henrique dos Santos

Pedro Gerlack Ungaro

Pedro Paulo Sant´Anna Pinheiro

Pedro Spina Guemureman

Rafael Cambricoli

Rafael Hamoui

Rafaela do Nascimento Souza

Rodrigo de Carvalho Gonçalves

Tiago Pissolati Sakomura

Victor Gomes Jorge

Victória Guimarães Eugênio

Virginia Battistelli Celestino

Wesley Leonardi Bezerra

De acordo com Pedro Heer, diretor associado à Odgers Berndtson, organizadora do evento em mais de uma dezena de países, os candidatos pré-selecionados serão agora submetidos a uma avaliação comportamental eletrônica. Desta etapa saem os 50 semifinalistas que passarão por entrevistas com os executivos da Odgers que escolherão os 23 universitários selecionados.

Prática. Lançado em 20 de maio, a versão brasileira do CEO Por Um Dia – que acontece em outros 14 países – é a recordista em número de empresas inscritas: 23 no total. “Na faculdade temos a teoria. Participar do programa me deu a visão de como se enfrenta problemas reais, e na hora em que eles acontecem”, afirma Jonas Carvalho, participante do CEO por Um Dia do ano passado. No Brasil, o CEO Por Um Dia é realizado em parceria com o Estado, PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.