Contratação de refugiados é tema de evento gratuito em São Paulo

Com o objetivo de incentivar corporações a empregar refugiados, a rede de coworkings WeWork em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) promove o evento “Setor privado e refugiados: como a minha empresa pode contribuir?”. A iniciativa é gratuita e acontecerá nesta quinta-feira (27), às 18h30, na unidade WeWork do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

Na programação, organizações que apoiam e exercem a causa irão apresentar os seus trabalhos, como o Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR), o Estou Refugiado e o Migraflix. Também haverá um painel de discussão sobre casos de boas práticas para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, com apresentação de casos reais.

O evento também comemora um ano da Refugee Initiative, programa global desenvolvido pela WeWork que promove a contratação, a parceria e a conexão de oportunidades de trabalho dentro e fora da companhia. A expectativa da empresa é inserir 1.500 refugiados no mercado de trabalho em todo o mundo até 2022.

Para participar é necessário se inscrever previamente pelo site do evento.