Curso gratuito vai capacitar profissionais 50+ em tecnologia em 6 meses

Pensando em capacitar profissionais acima dos 50 anos para uma segunda carreira em tecnologia, a Oracle e a Labora, plataforma que desenvolve profissionais seniores, criaram o projeto Seniores Digitais. A iniciativa é gratuita e tem pré-inscrições abertas no site até o dia 20 de setembro.

O curso online tem duração de seis meses e possui dois módulos. O primeiro, realizado pela Labora, aborda questões como a prontidão para a segunda carreira e a importância da tecnologia nas profissões.

O segundo, ministrado pelo Oracle Next Education (One) – programa de capacitação profissional da empresa – ensinará conteúdos técnicos, como lógica de programação, linguagem Java, front end, além de soft skills (habilidades comportamentais) como criatividade, atitude empreendedora e inteligência emocional.

Para realizar a pré-inscrição, não é preciso ter nenhum conhecimento prévio na área de tecnologia. É necessário ter 50 anos ou mais, um computador com acesso a internet e ter concluído a versão mais recente do certificado Labora Bem Vind@s à sua 2ª carreira (certificação disponível gratuitamente no site da Labora).

Durante o curso, empresas parceiras observarão o desenvolvimento dos alunos como uma oportunidade para aumentarem a diversidade geracional entre os seus colaboradores.

O projeto Seniores Digitais está em sua segunda fase. Na primeira, foram preenchidas 50 posições. Agora, há 450 vagas disponíveis.