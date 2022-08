Curso técnico, tecnólogo ou graduação: qual é o melhor para conquistar minha vaga?

Minha conversa hoje é com quem está no ensino médio, pressionado para decidir o que vai estudar na sequência. Além de inúmeras opções de carreira, existem diversos caminhos acadêmicos que o estudante pode seguir. E aí surge a grande dúvida: o que vale mais a pena, fazer curso técnico, tecnólogo ou uma graduação?

Já adianto que, mais do que o tipo de formação, o ideal é você basear a decisão em parâmetros que permitam equilibrar o que gosta de fazer com as oportunidades que existem na área de atuação escolhida.

Não quero jogar um balde de água fria, mas pense que frustração seria se, depois de anos estudando, você descobrisse que um robô poderá fazer o mesmo trabalho que você? Este é o momento de sonhar — e também de pesquisar. Quais são as profissões mais promissoras do futuro? Para onde caminha o segmento que eu desejo trabalhar na próxima década?

Uma pesquisa da Companhia de Estágios, realizada em 2021 com 3.700 jovens estudantes em início de carreira, mostrou que 91% deles basearam a escolha em vocação ou oportunidades. É justamente isso. Você deve descobrir o que o mobiliza, quais são as suas paixões e o que você gosta de fazer. E, depois, cruzar essas informações com as possibilidades que o mercado de trabalho oferece.

Nessa etapa, para compreender as próprias aptidões, vale fazer testes vocacionais, procurar especialistas em orientação de carreira e conversar com quem conhece você, como familiares e amigos (eles são um apoio importante).

Outra atitude fundamental é fazer uma pesquisa de campo. Fale com profissionais da área, visite faculdades, vá atrás de instituições e fale com estudantes do curso que você está considerando fazer. Dê uma olhada na descrição das vagas de emprego e veja quais são os requisitos mais demandados na área. Faça o que puder para descobrir sobre a formação que mais empolga você.

Trace o seu caminho

Todas essas informações vão ajudar você a decidir o caminho que precisará percorrer como estudante para conquistar a carreira dos sonhos. Avalie se você deseja ingressar no mercado rapidamente ou se tudo bem esperar um tempo. Eu, por exemplo, era da turma que queria colocar logo a mão na massa.

Fiz curso técnico de administração em paralelo ao ensino médio e fui à procura de um estágio. Tinha 16 anos na época, sabia que gostava de administração, mas não queria esperar anos para ter certeza. Gostei tanto que, na sequência, fui para a faculdade obter o nível superior.

Mas, para decidir o que faz mais sentido para você, é primordial que conheça bem a diferença entre esses tipos de curso. Um curso técnico, em geral, é uma opção bacana para quem busca uma qualificação técnica, rápida e tem apenas o ensino fundamental (desde que cursado junto com o ensino médio) — embora vale dizer que há outras opções de cursos para quem já concluiu o ensino médio.

Com duração de 12 a 24 meses, são formações bem específicas, sendo as mais comuns secretariado, contabilidade, administração, informática e enfermagem. Há também muitas alternativas com foco na indústria, como mecânica, eletrônica, automação industrial, logística e segurança do trabalho.

Uma das vantagens dos cursos técnicos é que são oferecidos gratuitamente por muitas instituições públicas e, mesmo na rede privada, costumam ser acessíveis. Só o Centro Paula Souza, órgão do Estado de São Paulo que gerencia as ETECs, oferece 120 opções de cursos. No último mês de junho, ele disponibilizou mais de 43 mil vagas para o segundo semestre. A inscrição acontece por meio de um “vestibulinho”, no qual dá para usar a pontuação do Enem e quem estudou em escola pública leva 10% a mais na nota.

Entretanto, existem pontos adicionais a se considerar: há poucas vagas de estágio para nível técnico, então, possivelmente, você só começará a trabalhar depois de formado, com salários entre R$ 1.500 e R$ 3.000 – dependendo do curso, localidade e porte da empresa.

Pode ser um caminho interessante para quem mora em regiões industriais. Aliás, uma dica: há mais vagas técnicas do que profissionais especializados no mercado. É também uma boa alternativa para quem trabalha em uma empresa e precisa da formação para ser promovido. Também é uma boa opção para quem quer “testar” na prática se gosta da área.

Formação tecnóloga

É o caminho ideal para quem tem interesse em assumir uma posição onde seja necessária maior qualificação, visto que empresas de médio e grande porte geralmente exigem nível universitário para alguns cargos. Por ser um curso de nível superior, permite fazer uma especialização ou pós-graduação e as remunerações para recém-formados chegam a R$ 4.000.

Por outro lado, vale lembrar que se um tecnólogo atuar, por exemplo, na construção civil, não poderá assinar como responsável técnico de projetos, pois é necessário registro no Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) – isso se aplica também no direito (OAB) e na psicologia (CRP). Essa é a grande diferença do bacharelado. Então, antes de decidir, observe esse tipo de questão. A depender dos seus objetivos, pode valer a pena estudar dois anos a mais e fazer uma graduação.

Agora vamos à graduação. Um bacharelado é a opção mais indicada para quem busca ampliar sua empregabilidade. Por ter duração mínima de quatro anos, ele oferece um aprendizado mais profundo, o que abre mais portas no mercado de trabalho, inclusive em cargos de liderança. Além disso, a faixa salarial para alguns cargos juniores é mais elevada, podendo atingir o patamar de R$ 6.000 para um recém-formado, conforme o porte da organização, a área de formação e a região do Brasil.

Pela minha experiência na área de recrutamento, posso assegurar que, seja qual for a sua escolha, estudar é sempre um investimento que trará boas recompensas profissionais. Num mundo do trabalho que muda cada vez mais rápido, aprender a aprender, perseguindo a capacitação e o desenvolvimento pessoal, é o que vai garantir o seu futuro.

Mãos à obra!

*Tiago Mavichian é CEO e Fundador da Companhia de Estágios, uma das principais empresas de recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovem aprendiz