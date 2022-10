Da fábrica de chocolate ao museu

Era uma vez uma menininha nascida na Espanha no final da década de 40, cujo avô tinha uma fábrica de chocolate. Com 4 ou 5 anos de idade, ela gostava de brincar com os chocolates. Pegava a massa e, com o calor da mão, moldava bichinhos e outras figuras de chocolate. Pena que ao tentar endurecê-los no sol, dissolviam-se… Coisas de criança. Também adorava brincar com tintas guache e pintar seus cadernos.

Passam-se os tempos e, das esculturinhas de chocolate, acaba por se tornar uma artista plástica confirmada. No final do primeiro semestre deste ano fui ao lançamento do livro “Os Caminhos da Forma” e à abertura da exposição de Mary Carmen Matias, no Museu da Imagem e do Som, de São Paulo (MIS/SP).

Uma carreira linear, começando na fábrica do avô? Tudo, menos linear.

Conheci Mary Carmen no início dos anos 2000 quando ela cursava o MBA em Recursos Humanos da FIA Business School. À época, ela já era sócia-diretora da empresa Total Quality que desenvolvia programas de capacitação na área comportamental: planejava cursos, orientava consultores e coordenava diversos projetos ligados ao desenvolvimento de pessoas.

Espanha, Brasil, bonequinhos e figurinhas de chocolate, consultoria empresarial…

Que confusão!

Como ela veio parar no Brasil? Mostrou seus dons nas pequenas esculturas de chocolate, mas isso não sugere uma carreira em consultoria empresarial. Por que volta aos chamados precoces das artes? Parece desencontrado. De fato, tudo na vida dessa artista é inusitado e interessante. Mas minha tese é que há lógica por trás dessa trajetória em ziguezagues.

Mary Carmen veio de navio para o Brasil com a família, quando tinha oito anos de idade. Depois de uns dez anos, conheceu um rapaz que veio a se tornar seu marido, Antonio Jacinto Matias, com quem está casada há 52 anos. Nos primeiros encontros, papo vai papo vem, descobriram que tinham vindo para o Brasil no mesmo navio e na mesma viagem. Constituíram uma bela família, tendo três filhos e muitos netos. Destino escrito nas estrelas? A filha do casal afirma que sim.

Formou-se em Sociologia & Política e complementou seus estudos em História na USP. Na História, considerava ser sem sentido não estudar a arte dos povos. Daí começou a fazer cursos de arte por curiosidade e aprimoramento pessoal. Mas ainda assim, até então, nem imaginava que um dia se revelaria uma artista. Foi bibliotecária, tradutora e professora em vários colégios tradicionais na cidade de São Paulo.

Depois de alguns anos deu-se então sua primeira transição de carreira (ou segunda, se considerarmos os trabalhos artísticos na infância). Abriu uma consultoria de Recursos Humanos. Seu foco era a formação de pessoas. E se saiu muito bem na nova carreira. Mas volta o chamado das artes. Por exemplo, nos cursos de formação de líderes, para estimular o autoconhecimento, colocava-os para fazer uma escultura com argila ou pintar um quadro.

Paralelamente, a partir de 2005 seu envolvimento com escultura ultrapassa os limites de um hobby ou mera distração. Ela põe em prática o seu conhecimento teórico nas primeiras experimentações artísticas, ainda que esporádicas. Seu aprendizado artístico tornou-se mais estruturado, quando fez um curso com o escultor Caciporé Torres.

Em um Natal, resolveu presentear cada um dos filhos com uma pequena escultura feita com muito amor e capricho. Mas sem saber ainda se, de fato, havia ali alguma promessa.

E qual não foi sua agradável surpresa ao ver a reação de encantamento dos filhos.

“Será que realmente tenho dom? Tenho talento?”, questionava-se Mary Carmen.

Caminha então para uma trajetória mais arrojada e que seria decisiva na sua vida. Busca obter feedback de um renomado crítico no campo das artes, Jacob Klintowitz, submetendo alguns de seus trabalhos para sua apreciação. O tempo de espera foi de muita ansiedade, até receber a resposta definitiva: eram obras de uma pessoa com o talento requerido para uma carreira nas artes.

Antes, sua vida transitava apenas pelo mundo das ideias. Hoje, avançou para o lado sensorial. Assim nasceu tardiamente uma grande artista! Mais uma transição na sua carreira. Há quinze anos dedica-se às artes como profissão.

Como aponta o crítico Jacob Klintowitz: “Mary Carmen Matias é uma artista tardia, ou seja, torna-se artista, exerce a sua atividade, incorpora os procedimentos, o aprendizado, as dúvidas e a dedicação integral, já numa idade madura. Existem muitos exemplos na história das artes e na literatura de artistas tardios. Habitualmente o destaque, ainda mais na nossa sociedade de espetacularização, se dá aos prodígios precoces, como são os casos de Amadeus Mozart e de Pablo Picasso. Uma artista de extração tardia traz para a sua atividade o conhecimento do mundo, a experiência da meditação, o domínio dos sentimentos e a discriminação entre o fundamental e a superficialidade.”

Carreira tradicional, sem fronteiras ou proteana? Portfolio ou caleidoscópio? Nem para meus colegas da FIA Business School especialistas no tema, Joel Dutra e Elza Veloso, seria fácil tal enquadramento para o percurso de Mary Carmen. Ela mesma não saberia como se classificar. O aspecto decisivo é que a mudança não significou ruptura e sim continuidade, pois tudo está conectado. Sua vida intelectual alimenta, interage e fertiliza sua carreira artística. Não há contradição, mas sinergia.

Reproduzo algumas mensagens deixadas por Mary Carmen, conciliando suas competências como professora, consultora e artista, enfim equilibrando tudo. Ela considera que, na verdade, nunca abandonou as carreiras anteriores, pois continua focada nas pessoas, no aprendizado e na essência da natureza humana:

Gostar do que faz profissionalmente.

Ter postura de autoconhecimento; ouvir-se! Se o processo for difícil, buscar ajuda profissional.

Ouvir os outros também; obter feedback dos mais experientes.

Ter um coach ou um mentor.

Ter apoio da família no processo de mudança profissional.

Ter um bom radar e feeling para as mudanças que estão ao redor.

Desenvolver novas competências comportamentais, tais como: criatividade. adaptabilidade, resiliência, flexibilidade etc.

Ser uma pessoa curiosa, inovar e aprender sempre!

Certamente sua vida e história profissional oferecem preciosas lições para quem estiver repensando sua carreira. Desde a pandemia, o valor que as pessoas atribuem ao trabalho vem se transformando. A busca pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional tem crescido. E nesses tempos de quiet quitting, burnout, preocupação com o próprio bem-estar e qualidade de vida, tais reflexões ganham espaço e relevância nas nossas vidas.

*Marisa Eboli é Doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Especialista em Educação Corporativa. É Professora do Mestrado Profissional e Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa, na FIA Business School.