Dez cargos de TI que serão destaque nas contratações em 2018

Apesar de o mercado de trabalho para a área de TI ter sofrido menos com a crise econômica, de acordo com profissionais de recursos humanos, existem alguns cargos do setor que tendem a ser mais valorizados. Com dez anos de experiência em recrutamento especializado nas áreas de Tecnologia, Digital e Vendas, formação com coaching e MBA em Gestão de Negócios pela FGV, Paulo Exel, também diretor da Yoctoo, listou os dez cargos de TI que devem ser mais valorizados neste ano:

Cientista/Engenheiro de Dados – profissional responsável por captar, agrupar, tratar, organizar e analisar massas de dados. A capacidade de cruzar dados de diferentes setores e tornar a informação armazenada fácil de ser encontrada e utilizada pela empresa;

Dev Ops – profissional responsável pelo desenvolvimento de aplicações e manutenção e adaptações da mesma;

Especialista em Cloud – Profissional capaz de planejar, executar e direcionar a capacidade de processamento e armazenamento de informação na nuvem;

Segurança da Informação – profissional responsável por administrar sistemas e processos que visam proteger as informações geradas por uma empresa;

Engenheiro de Software – atua com arquitetura e desenvolvimento de sistemas e criação de softwares em múltiplas plataformas;

Analista de Negócios – profissional com visão holística e formação técnica, capaz de criar uma interface entre as demandas das áreas de negócios da companhia e traduz e direciona para área de tecnologia;

Desenvolvedor Fullstack – atua com programação web tanto na esfera de backend quanto frontend. O frontend é responsável por coletar a entrada do usuário em várias formas e processá-la para adequá-la a uma especificação para que na etapa final do processo o backend possa utilizar.

CTO (Chief Technology Officer) – executivo responsável pela operação e estratégia de toda área de Tecnologia. Profissional está sendo buscado por empresas onde a TI passou a ser uma área estratégica para a companhia;

Analista de Suporte Bilíngue – profissional responsável pelo atendimento remoto para aplicações e infraestrutura de TI com abrangência internacional;

PMO (Gestão de projetos) – profissional responsável por conduzir e garantir que cada projeto tenha começo, meio e fim;

“Os profissionais precisam estar emocionalmente preparados, pois o maior desafio do setor está ligado à alta carga de trabalho. Com poucas pessoas capacitadas e uma alta demanda, os profissionais irão experimentar um grande volume de trabalho e características como gestão do tempo, organização e trabalho em multiprojetos serão habilidades altamente requisitadas”, diz Exel.