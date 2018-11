Alto escalão: Eletropaulo anuncia novo presidente

Luana Pavani

Max Xavier Lins foi eleito diretor presidente da Eletropaulo, sucedendo a Charles Lenzi. E Monica Hodor assumirá como diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores, no lugar de Marcelo Antonio de Jesus, que terá novos desafios no grupo Enel.

Banco ABC. O atual diretor vice-presidente Internacional e financeiro do Banco ABC Brasil, Sérgio Lulia Jacob, passará a vice-presidente, dentro de um processo de transição da presidência, hoje ocupada por Anis Chacur Neto.

Caixa. A Caixa anuncia quatro novos vice-presidentes: em Habitação, Jair Luiz Mahl; em Governo, João Carlos Gonçalves da Silva; em Corporativo, João Eduardo de Assis Pacheco; e para Fundo de Governos e Loterias, Roberto Barros Barreto.

Consórcio Luiza. O novo diretor comercial do Consórcio Luiza é Fábio Braga, vindo da Porto Seguro.

Coty. Para vice-presidente de Marketing na divisão de Consumo na América Latina, a Coty contratou Ariadne Oliveira (ex-Nestlé).

Allergan. Cecilia Gurgel Amaral (ex-L’Oréal, Grupo Pão de Açúcar e Diageo) chega para a posição de diretora de Marketing e Vendas na área de estética médica no Brasil da Allergan.

Saphyr. A Saphyr Shopping Centers fez várias contratações: Ana Beatriz Cazzaniga Maciel de Britto para head de Marketing Corporativo; Aline Carvalho Ferreira, head de Gente e Gestão; Arthur Ostrovsky, key account Comercial; e Gustavo Mascarenhas, diretor financeiro.

Machado Meyer. O escritório Machado Meyer indicou Thales Saito head em Nova York.

Unisys. A nova líder de Recursos Humanos na América Latina da Unisys é Diana Velásquez.

Electra. Ésio José Manfrim (ex-Banco do Brasil e Banco Safra) assume a diretoria Comercial da Electra Energy.

Kondzilla . Fabio Trevisan, vindo da Conspiração, chega para ser CEO da Kondzilla .

IK Solutions. Leda Blagevitch ( ex-Asyst e Dell) entra como sócia-diretora de Novos Negócios da IK Solution.

TSYS . Silvia Aragão, ex-Orbitall , ingressa na Tsys como diretora Executiva Comercial.

DialMyApp . Flávia Pollo Nassif ( ex-America NET, Vivo, GVT e Triad ) vai dirigir a plataforma DialMyApp , que acaba de abrir operações no Brasil.

Heads. Thiago Arrighi ( ex-Leo Burnett Lisboa, F/Nazca, J. Walter Thompsom , DM9DDB) chega à Heads Propaganda como diretor de arte sênior.

Eset . Para gerente de vendas na América Latina a Eset escolheu Jerónimo Varela.

Elliott Scott. A empresa se recrutamento executivo Elliott Scott tem como diretor no Brasil Eduardo Saigh .

COLABORAÇÕES PODEM SER ENVIADAS PARA

LUANA.PAVANI@ESTADAO.COM