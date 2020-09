Empresas devem fornecer programa de saúde mental para a volta ao trabalho presencial, diz pesquisa

A preocupação com a saúde mental e com a segurança no ambiente de trabalho durante a pandemia tem movido as demandas dos profissionais em relação às empresas. Um estudo mensal realizado pela IBM com 14.500 adultos no Brasil e em outros sete Países (Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, México e Reino Unido) aponta que para 78% dos entrevistados os empregadores devem fornecer programas de saúde mental e bem estar durante a volta ao local de trabalho.

Quando perguntados sobre os motivos pelos quais eles desejam voltar a trabalhar presencialmente ou seguir em home office, a saúde mental aparece para ambos os casos. Para 48% dos brasileiros entrevistados ela é o principal motivo que leva à preferência do modelo de trabalho.

Leia Também Mulheres contam como é ser CEO em casa ao lado dos filhos

Entre os que desejam voltar para o escritório (10%), os motivos variam entre saúde mental, necessidade de contato humano e de aumentar da produtividade. Já os que preferem seguir trabalhando de casa exclusivamente ou em modelo híbrido (52%) responderam saúde mental e economia de tempo de deslocamento.

Em relação à segurança física, 86% dos respondentes gostariam que a empresa fornecesse teste de covid-19 obrigatoriamente a todos os funcionários e que houvesse um mecanismo para reportar os casos positivos. Além disso, 87% também acreditam que as empresas precisam estabelecer uma comunicação clara para garantir condições sanitárias adequadas no ambiente de trabalho.

Em caso de contaminação, 86% concordam que os empregadores devem fornecer licença remunerada para os colaboradores contaminados com a covid-19. Para os pais com filhos pequenos, 72% dos entrevistados acreditam que a empresa deve fornecer condições especiais, como horário flexível ou creche.