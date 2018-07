Empresas driblam alta de gastos com planos de saúde

Felipe Tringoni

ESPECIAL PARA O ESTADO

Saúde não tem preço, mas cuidar dela tem custos cada vez mais altos. A situação afeta não apenas a folha de pagamento das empresas, mas também a cultura organizacional. Segundo levantamento da consultoria Mercer Marsh Benefícios, o valor médio gasto por colaborador com o seguro saúde disparou 19% entre o ano passado e o anterior e mais do que dobrou nos últimos cinco anos.

Essa escalada de preços preocupa as empresas, afinal a assistência médica, em média, já representa 12,71% dos custos da folha de pagamento, ante os 10,38% verificados em 2012. Mas há casos de companhias onde essas despesas representam 25% dos gastos com pessoal.

A pesquisa da Mercer foi realizada este ano e envolveu 690 médias e grandes empresas nacionais e multinacionais de 30 segmentos da economia, que contam com 1,7 milhão de funcionários. “A saúde é o segundo maior peso na folha e sua curva de preços cresce, no mínimo, duas a três vezes a inflação.”

Com a escalada nos valores, muitas companhias buscam redesenhar seus programas e o cenário de crise facilita a negociação. “Cabe às organizações buscar alternativas. Se minha empresa oferece um amplo leque de benefícios e meus concorrentes não, tenho margem para renegociar contratos e tratar com outras operadoras”, diz a diretora da Mercer, Mariana Dias.

Na negociação entre empresas e operadoras de saúde, vale tudo. Um hospital retirado da rede ou a alteração do valor de reembolsos já faz diferença. Se a rede será nacional ou estadual também pode aliviar custos, assim como o pagamento da coparticipação dos funcionários em consultas e exames ou a participação em programas de qualidade de saúde.

Nos próximos dois anos, 52% das companhias pesquisadas disse que investirá em programas de saúde (como gerenciamento de funcionários com doenças crônicas, gestantes, nutrição, saúde mental, qualidade de vida) e 50% farão redesenho dos programas de benefícios, com foco no controle de custos e também para se equiparar às práticas de mercado. A troca de fornecedor, decorrente da insatisfação com os serviços, está no radar de 47%.

Segundo Mariana, todas as alternativas são válidas já que, depois do salário, o plano de saúde é o benefício mais valorizado pelos empregados. Para os empregadores, da mesma forma, a manutenção de uma equipe saudável é garantia de produtividade. “Nossos colaboradores percebem positivamente os benefícios e as faltas da empresa estão em patamares confortáveis”, diz Thiago Moro, médico do trabalho e responsável por saúde coletiva na fabricantes de tubos e conexões Tigre.

Ela tem 90% dos funcionários segurados e paga a operadora por procedimentos feitos. “Por isso, precisamos de uma gestão muito próxima aos colaboradores. Não podemos perder o controle de gastos”, diz Moro. O plano da empresa é compulsório, sem carências, extensivo a dependentes e de abrangência nacional.

Na Avon, segundo Meire Blumen, gerente de saúde e qualidade de vida, a empresa paga mensalidade definida em contrato – o chamado prêmio – e quando ocorre uma despesa médica é gerado o “sinistro”. “Nesse modelo, estabelecemos um limite técnico. Se utilizo até a meta, é um contrato saudável. É bom para empresa e para a operadora.” No caso de o uso ultrapassar o limite, são acordadas revisões do prêmio.

Além de um leque de opções de médicos e hospitais mais restrito, entre as alternativas mais adotadas pelas empresas para reduzir seus custos na área, duas se tornaram corriqueiras e têm impacto no bolso dos colaboradores: a coparticipação e o compartilhamento do custo.

Na primeira, além do valor mensal fixo pago pelo empregador, o usuário é cobrado à parte sempre que faz um procedimento, como consultas e exames. Com isso, espera-se mensalidades mais baixas e maior conscientização de funcionários.

“O modelo de coparticipação cresceu de 51% em 2015 para 66% em 2017”, diz a diretora da Mercer. “Esse número deve chegar próximo a 100% no futuro. É uma forma de controlar a sinistralidade e de conscientizar o colaborador de que ele só deve usar quando precisa.”

Outra alternativa adotada pelas empresas é o compartilhamento da mensalidade nos planos sem coparticipação. “Nem todas as empresas conseguem financiar 100% do custo. Hoje, o subsídio médio está em torno de 80%.”

Segundo a executiva, no ano passado, 43% das empresas adotavam a divisão da mensalidade. O número era de 51% em 2016. A queda, diz Mariana, ocorre porque muitas empresas não querem arcar com o passivo do colaborador que deixa a empresa. A legislação garante que o demitido possa continuar no plano, dependendo do tempo de casa.

O foco na prevenção de doenças e a implementação de uma cultura de saúde é, cada vez mais, prioridade nas empresas – e não apenas para aquelas que não dispõem de margens para renegociação de contratos ou de modelos de benefícios.

Programas de identificação de doentes crônicos e específicos para gestantes ou pacientes ortopédicos agregam produtividade e acarretam em gastos menores. “São esses acompanhamentos que vão fazer as empresas diminuírem a curva de gastos”, diz Mariana Dias, diretora da consultoria Mercer.

“Como é difícil calcular o retorno dos planos, é importante a atuação dos setores de RH para conscientizar os níveis diretivos de que é importante a prevenção e que ela beneficia a todos”, afirma. Segundo ela, o retorno vem no longo prazo. “É um investimento que reduz o que chamamos de custo evitável. Evita-se que cresça mais do que o necessário”, conta.

Proximidade

A Avon é uma das empresas que vêm gerenciando de perto esses custos. Ela implantou, em 2015, um modelo de gestão de saúde para mapear o perfil de seus colaboradores. Com base em dados, a empresa revisou todos os seus programas na área. “Nossa preocupação é ter uma cultura de saúde e sensibilizar os indivíduos de forma educativa, modificando hábitos para evitar o adoecimento”, afirma a gerente de saúde Meire Blumen.

Em sua fábrica em Interlagos e nos centros em Cabreúva (SP), Simões Filho (BA) e Maracanaú (CE), a Avon possuía ambulatórios médicos que foram expandidos. “São locais para manter a saúde e tirar dúvidas”, diz Meire. Nos centros, há médico generalista, ginecologista, nutricionista, fisioterapia e consultório odontológico. “Com esse trabalho preventivo, já conseguimos evitar muito do uso indevido do serviço de pronto socorro”, afirma Meire.

Mapeamento

Em movimento similar, a Tigre dispõe de corpo médico nas unidades em Rio Claro (SP) e em Joinville (SC). Como resultado do programa e do mapeamento de dados, teve redução de 6% em internações e de 11% em pronto socorro em um ano. “Vamos acertar muito mais conhecendo quase 100% do nosso público”, diz Thiago Moro, responsável por saúde coletiva da empresa.

As formas de se ampliar a consciência dos colaboradores em relação ao uso dos serviços médicos variam. “No passado parecia que as empresas tinham vergonha de falar sobre esses temas. Hoje, ajudamos com palestras e campanhas de conscientização. São serviços que têm um cunho estratégico importante”, diz Mariana.

É fundamental pensar na diversidade dos grupos a serem conscientizados. “Executivos têm a atenção capturada de formas diferentes de funcionários de fábricas. A comunicação deve ser estudada caso a caso.”