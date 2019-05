Escola de negócios oferece bolsas a interessados no mercado financeiro

A escola de negócios e finanças Proseek está com inscrições abertas até o dia 10 de maio para conceder bolsas de estudos integrais a alunos de baixa renda que desejam entrar no mercado financeiro. Ao longo de dois meses, os 40 bolsistas selecionados para o Master in Financial Markets terão aulas online e presenciais no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

O programa é voltado para universitários que tenham estudado em escolas públicas e estejam matriculados em faculdades públicas ou privadas com benefícios, como Fies, Prouni ou bolsa.

O conteúdo das aulas aborda as principais atividades e os modelos de negócios de bancos, corretoras, seguradoras, gestoras e outras empresas do setor. Durante o curso, os selecionados terão aulas com mentores da área financeira, como Celson Plácido, vice-presidente de desenvolvimento institucional da Proseek e ex-estrategista da XP Investimentos, e Patrick O’Grady, sócio da Vectis Partners.

Escola de negócios oferece 40 bolsas para alunos de baixa renda que desejam entrar no mercado financeiro. Foto: Lucas Rodrigues/Proseek

Ao fim do curso, os alunos que obtiverem nota média acima de 9 garantem entrevistas em grandes empresas do mercado. Para manter a bolsa, o aluno deve obter nota média acima de 7 nas avaliações e ter presença em todas as aulas.

Os bolsistas também terão acesso gratuito e ilimitado a todos os programas e conteúdos da escola por seis meses. As inscrições para as bolsas podem ser realizadas no site até o dia 10 de maio.