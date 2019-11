Estágio e trainee: Diageo, Gerdau e outras empresas têm vagas

Empresas de diferentes setores da economia estão com inscrições abertas para seus programas de estágio. As oportunidades contemplam várias cidades do País e são voltadas para estudantes de curso superior de todas as áreas.

Diageo

A Diageo, uma das líderes mundiais de bebidas destiladas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Smirnoff e Tanqueray, está com inscrições abertas para o Innovation Fellow, um novo programa de estágio baseado no desenvolvimento e na aceleração de carreira para jovens talentos.

Nesse modelo, em vez de ficarem alocados em uma área específica, os selecionados atuarão em um grupo multidisciplinar para solucionar problemas diretamente ligados à estratégia da companhia, trazendo agilidade e inovação para o negócio. Os participantes do Innovation Fellow terão contato com diversas áreas e terão vivências diferenciadas dentro da empresa.

Com vagas para a cidade de São Paulo, podem participar do Innovation Fellow universitários com mais de 18 anos e graduação concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de novembro, pelo site da 99 Jobs.

Gerdau

A Gerdau, empresa siderúrgica brasileira, está com inscrições abertas para o G.Start, programa de estágios com 140 vagas em unidades de nove Estados: Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.

Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2021, em cursos como Direito, Engenharia, Administração, Ciências da Computação, Comunicação, Economia, Geologia, Sistema de Informação, Ciências Contábeis, Psicologia, Recursos Humanos, entre outros.

Para os selecionados, a empresa oferece os benefícios de bolsa-auxílio, telemedicina (Einstein Conecta), assistência médica e auxílio medicamento, vale refeição ou refeitório (depende da localidade), assistência odontológica e vale transporte ou fretado.

Processo aberto até o dia 22 de novembro, para participar acesse o site da Cia de Estágios.

Boehringer Ingelheim

A Boehringer Ingelheim, uma das maiores farmacêuticas do mundo, está com inscrições abertas para o processo seletivo do seu programa de estágio com início em janeiro de 2020.

Para participar, os estudantes devem estar matriculados em cursos universitários com previsão de conclusão a partir de junho de 2021, disponibilidade para estagiar em carga horária de 6h a 8h por dia, conforme a vaga, e ter conhecimento em inglês, conforme a vaga.

Com vagas para as áreas de Medicina Veterinária (Grandes Animais), Marketing, RH, EHS, Finanças, IT, Compras, Medicina, Supply Chain, Digital Customer, Farmacoeconomia, Qualidade, BPE (Melhoria continua), Produção, Distribuição e EHS, as oportunidades são nas cidades de São Paulo, Itapecerica da Serra e Paulínia.

Nos programas com duração de no máximo dois anos, a empresa oferecerá aos estudantes benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-refeição ou acesso a refeitório, vale-alimentação, vale-transporte e descontos em medicamentos.

Aberto até o dia 17 de novembro, para se inscrever acesse o site da Cia de Estágios.

Puratos

A Puratos, empresa belga de panificação, confeitaria e chocolate, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de trainee, que neste ano foca em “Lugar de mulher é onde ela quiser“. O programa de 2019 tem como objetivo contratar mulheres para trabalhar em finanças, operações e marketing.

Para participar, as candidatas devem ter completado a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, ter inglês fluente, dinamismo, espírito de equipe, disponibilidade para atuar em São Paulo e mobilidade internacional.

Com três vagas disponíveis e com duração de três anos, o programa oferece treinamentos técnicos e comportamentais, mentoria, experiência internacional, interações com diversas áreas, além de networking com executivos do time global e trainees das demais unidades internacionais.

Aberto até o dia 24 de novembro, para participar acesse o site da 99 Jobs.