Estágio e trainee: Lojas Americanas, IBM e outras empresas abrem processo seletivo

Com a proximidade do início do ano letivo, empresas fornecem grandes oportunidades para recém-graduados e estudantes de diversas áreas. Com vagas espalhadas por mais de 12 cidades, as oportunidades possibilitam crescimento profissional por meio de cargos e até mesmo intercâmbios.

Lojas Americanas

As Lojas Americanas, uma das maiores empregadoras do Brasil com mais de 25.000 funcionários, está com inscrições abertas para o programa trainee. Podem se candidatar estudantes de todo o país com graduação prevista entre janeiro de 2016 e março de 2020 e que queiram assumir alto nível de responsabilidade em curto espaço de tempo.

As vagas são para atuação nas cidades de São Paulo, Santos (SP), Rio de Janeiro, Niterói (RJ), Curitiba (PR), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). Com duração de até 12 meses, o programa tem o objetivo de tornar o trainee um gerente de um grupo de lojas.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e outros benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos em instituições, entre outros.

O processo seletivo conta com etapas online como cadastro, teste de perfil e vídeo entrevista, além de entrevista com o time de gente e painel com gestores e executivos da companhia. As inscrições devem ser feitas pelo site, até dia 2 de fevereiro.

Pipefy

A Pipefy, startup de gerenciamento de processos, selecionará de 15 a 20 profissionais, que passarão por um programa de trainee durante um ano com a possibilidade de um intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia, com cursos, eventos e visitas em outras empresas. Não é necessária experiência prévia nem formação em vendas para participar.

Com sede em Curitiba, o programa está aberto para inscrições mundiais, que podem ser feitas pelo site até o dia 8 de fevereiro.

B2W Digital

A B2W Digital, empresa de e-commerce e detentora das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, abre as inscrições para o programa de estágio 2020. São 20 vagas para estudantes que atuarão no Rio de Janeiro e em São Paulo. A companhia busca capacitar universitários da área de tecnologia para em 6 meses transformá-los de estagiários a desenvolvedores nível júnior.

O processo seletivo inicia com a avaliação dos currículos cadastrados e com provas online de português, inglês, lógica e computação, além de entrevistas presenciais com o time de gente e gestão e os gestores de tecnologia. Mulheres são incentivadas a se inscreverem.

A primeira turma tem previsão de início para março de 2020, com carga horária de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é compatível com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro e podem ser feitas pelo site.

CIEE

O CIEE possui 350 novas oportunidades de estágio na capital paulista, para estudantes do ensino superior nas áreas de tecnologia da administração, tecnologia comercial e financeira, gestão da administração, administração de empresas, ciências econômicas e ciências contábeis.

A bolsa-auxílio varia de R$ 600 a R$ 1.400 para períodos de 4h a 6h diárias e podem participar alunos de todos os semestres. Os requisitos para algumas vagas englobam inglês intermediário ou avançado, conhecimentos do Pacote Office e de redes sociais. Os benefícios são auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Também é possível encontrar vagas de estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham completado o Ensino Médio. Os salários variam entre R$593 e R$ R$1.500. Os interessados devem acessar o banco de vagas no Portal do CIEE.